好人好事｜女子淚崩天台企跳　警員握手安撫化解危機

根據警方隨身攝影機畫面顯示，警員第一時間嘗試與女子建立溝通，一名警員溫和地說，「我們在乎妳，我們不希望妳傷害自己，好嗎？」並詢問是否可以握住她的手。

美國紐約市布魯克林一棟高樓，日前發企跳事件，警方接獲通報後迅速趕到現場，成功救下一名坐在樓頂邊緣不斷哭泣、疑似企圖走絕路的女子。

紐約市警察局的緊急勤務單位隨後趕到，架設安全繩索系統，多名警員攀至樓外邊緣接近女子，在此期間，警員持續以冷靜語氣安撫對方情緒，一名警員表示，「我們可以在這裡坐10分鐘，甚至半小時，我只希望妳是安全的。」

警員︰我們有全紐約最好的視野

當女子表示尚未準備好移動時，警員並未強行拉扯，而是陪伴她坐在邊緣持續對話，逐步降低其焦慮，另一名警員試圖緩和氣氛說，「看看這裡的景色，我們有全城最好的視野。」經過一段時間溝通後，女子最終願意配合，成功將她安全帶回屋內，化解一場危機。