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國際
出版：2026-May-13 14:15
更新：2026-May-13 14:15

印度女警假扮候車女子　3小時引40搭訕男多涉性騷擾

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印度女警假扮候車女子　3小時引40搭訕男多涉性騷擾

印度女警假扮候車女子　3小時引40搭訕男多涉性騷擾

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印度海得拉巴警方近日執行深夜便衣測試，一名女警凌晨假扮獨自候車女子，短短3小時內竟遭近40名男子接近搭訕，夜間女性安全問題再度引爆討論。

綜合《印度時報》、《深圳新聞網》等媒體報道，這場行動於5月初展開，警方安排女警在凌晨0時30分至3時30分期間，穿着便服、背着包包，獨自站在街頭公車站旁，模擬一般女性深夜通勤等車的情境，周邊則部署多名便衣警員暗中戒備。

有人精神狀況異常

警方指出，行動開始後不久，便陸續有男子主動靠近。有人以問路為由搭話，有人聲稱可載她返家，也有人直接出現挑逗甚至粗俗言語。部分接觸者疑似酒後失態，還有人精神狀況異常，甚至刻意折返持續糾纏。

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統計顯示，180分鐘內共有約40名男子接近該名女警，平均不到5分鐘就有人上前。每當狀況升高，埋伏警力便立即介入，防止事態惡化，並將涉有不當行為者帶回警局警告與調查。

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受害女性未必報案

警方表示，此次便衣巡邏不僅為了查緝騷擾者，更希望透過實際測試，了解女性在深夜單獨外出時面臨的真實風險。由於不少受害女性未必報案，官方統計往往難以完整反映街頭騷擾問題。

事件曝光後迅速在印度社群引發熱議，不少網友震驚於短時間內竟有如此多人接近，認為真正令人不安的，是這類情況可能正是許多女性日常生活的一部分。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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