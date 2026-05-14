習特會｜黃仁勳隨行現身人民大會堂　專家估計晶片政策難有重大突破

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳臨時加入美國總統特朗普的訪華行程，引發外界關於美國是否將放寬對華高階晶片出口管制的猜測。然而，研究機構Gavekal Technologies分析師Laila Khawaja指出，黃仁勳的最後一刻登機更多反映其「遊說努力」的成果，而非美國向中國輸出晶片管制政策出現重大突破。
白宮早前公布的特朗普訪華商界代表名單中未有包括黃仁勳，引發各界質疑華府對放寬科技出口的意願有限。不過，黃仁勳隨後被目擊在阿拉斯加登上空軍一號，特朗普亦立即在社交平台發文確認邀請黃仁勳同行。根據路透報道，特朗普是在看到媒體報導黃仁勳未受邀後，於5月12日最後一刻打電話給黃仁勳，邀他臨時加入訪華行程。
料中方提出科技管制問題
Khawaja強調，科技出口管制涉及複雜的政治考量，不太可能在短暫的峰會期間取得重大突破。儘管北京幾乎肯定會在談判中提出科技管制問題，但美國撤回限制的可能性仍然較低。她表示，習特會談判桌上仍有與輝達相關的關鍵議題，即是H200晶片在中國市場的命運。
JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 Elon Musk, Tim Cook, and Nvidia CEO Jensen Huang seen in China with President Trump and Xi Jinping. pic.twitter.com/C5V9cq1hmB— Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 14, 2026
Khawaja指出，如果習特會談判順利進展，中國可能允許有限進口H200，並將這項舉措包裝成市場持續開放的證明。特朗普在證實黃仁勳受邀的貼文中提到，他見到習近平的首要請求，是要求中國對美國企業開放市場，讓優秀人才協助中國發展。
美國早前已允許輝達向中國出售H200晶片，但設有條件限制，要求輝達將25%的營收附加費上繳美國財政部。輝達更先進的晶片仍受到出口限制。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）最近向參議院表示，中國至今仍未採購任何H200晶片，凸顯出即使在有條件許可的情況下，實際交易仍未展開。
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