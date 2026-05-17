剛果民主共和國及烏干達爆伊波拉疫情增至258例81死 世衛列國際關注突發公共衛生事件(更新)

【21:55更新】非洲伊波拉疫情病例增至最少258宗。剛果民主共和國東部城市果瑪周日再確診一個病例，患者為一名女性，丈夫在伊圖里省首府布尼亞染疫死亡，她之後帶病前往果瑪。
非洲剛果民主共和國及烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織(世衛)表示，至今確診及疑似個案達257宗，至少81人死亡，周日宣布列為「國際關注的突發公共衛生事件」，指情況「並不尋常」，疫情有散播風險。
根據世衛通報，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。截至上周六(16日)，剛果民主共和國伊圖里省內最少三個地區通報8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例。該國金沙薩也通報一宗經實驗室確診的個案，患者為一名從伊圖里省返回的人。衛生官員指，疫情主要在東部伊圖里省爆發，一名染疫死者被送返人口密集地區下葬後疫情加劇，可能是傳統殯葬儀式及延遲診治導致疫情蔓延。
鄰國烏干達在本月15日和16日，不足24小時內錄得兩宗確診個案，其中一人死亡，患者均來自剛果民主共和國。報道指，該名患者上周四在首都坎帕拉一間醫院離世，衛生部門啟動緊急措施，包括隔離所有接觸過該患者的人，加強邊境口岸檢查等。
世衛指出，伊圖里省的多個區出現症狀與伊波拉相符的異常社區死亡群組，並呈上升趨勢，且在該國北基伍省也通報疑似個案。此外，受影響地區通報最少4名醫護人員出現疑似病毒性出血熱症狀後死亡，同時不同地區採集的13個樣本中，有8個呈陽性，陽性比率偏高。
綜合多種因素，世衛認為，當地疫情爆發的規模可能遠大於目前所偵測及通報的範圍，而且存在顯著的區域傳播風險。世衛指，雖然未達到列為大流行突發事件的標準，但初步樣本檢測陽性比率高，疑似個案續增。外媒引述非洲疾控中心及官員指，兩國共有逾20個地區出現疫情，疑似個案達336宗，87人死亡。
伊波拉病毒主要透過接觸病人或被感染動物的血液、體液、分泌物、排泄物等感染，病徵包括發燒、頭痛、嘔吐、腹瀉等，死亡率高達五成至九成。