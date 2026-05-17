民主剛果及烏干達爆伊波拉疫情增至258例81死 世衛列國際關注突發公共衛生事件(更新)

【21:55更新】非洲伊波拉疫情病例增至最少258宗。剛果民主共和國東部城市果瑪周日再確診一個病例，患者為一名女性，丈夫在伊圖里省首府布尼亞染疫死亡，她之後帶病前往果瑪。

非洲剛果民主共和國及烏干達爆發伊波拉疫情，世界衛生組織(世衛)表示，至今確診及疑似個案達257宗，至少81人死亡，周日宣布列為「國際關注的突發公共衛生事件」，指情況「並不尋常」，疫情有散播風險。

根據世衛通報，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。截至上周六(16日)，剛果民主共和國伊圖里省內最少三個地區通報8宗確診個案，另有246宗疑似病例和80疑似死亡病例。該國金沙薩也通報一宗經實驗室確診的個案，患者為一名從伊圖里省返回的人。衛生官員指，疫情主要在東部伊圖里省爆發，一名染疫死者被送返人口密集地區下葬後疫情加劇，可能是傳統殯葬儀式及延遲診治導致疫情蔓延。