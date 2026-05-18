男子遭詭異風暴捲上15米高空　再墮地面竟奇蹟生還(有片)

印度北部日前遭受強烈沙塵暴伴隨暴雨及雷擊侵襲，造成多個地區災情慘重。其中一名男子在氣候驟變的狂風中，整個人被捲上15米的高空，隨後被暴風狠狠拋飛到逾100米外的農田，竟然奇蹟生還。

綜合報道，事發於上周三(13日)傍晚，在北方邦巴雷利市任職電動三輪車司機的50歲男子Mohd Nanhe前往當地一處婚宴廣場準備載運貨物，詎料天空突然刮起陣陣狂風，眼見廣場上的鐵皮棚架快要被強風吹翻，下意識用繩子繫住棚架並奮力往後拉，惟風勢猛烈，鐵皮棚架當場被暴風吹斷，連帶Nanhe捲上半空。Nanhe憶述他在空中的驚悚7秒：「在空中，我以為我再見不到我的子女」。風暴把他捲上15米的高空，並拋到逾100米外的一片甘蔗地裡。Nanhe猶有餘悸指，甘蔗緩衝了他的下墜衝力，之後一度失去意識。