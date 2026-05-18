男子遭詭異風暴捲上15米高空　再墮地面竟奇蹟生還(有片)

印度北部日前遭受強烈沙塵暴伴隨暴雨及雷擊侵襲，造成多個地區災情慘重。其中一名男子在氣候驟變的狂風中，整個人被捲上15米的高空，隨後被暴風狠狠拋飛到逾100米外的農田，竟然奇蹟生還。
綜合報道，事發於上周三(13日)傍晚，在北方邦巴雷利市任職電動三輪車司機的50歲男子Mohd Nanhe前往當地一處婚宴廣場準備載運貨物，詎料天空突然刮起陣陣狂風，眼見廣場上的鐵皮棚架快要被強風吹翻，下意識用繩子繫住棚架並奮力往後拉，惟風勢猛烈，鐵皮棚架當場被暴風吹斷，連帶Nanhe捲上半空。Nanhe憶述他在空中的驚悚7秒：「在空中，我以為我再見不到我的子女」。風暴把他捲上15米的高空，並拋到逾100米外的一片甘蔗地裡。Nanhe猶有餘悸指，甘蔗緩衝了他的下墜衝力，之後一度失去意識。
出院後身體不適 翌日再度入院觀察
Nanhe事後被送到醫院治理，雖然手和腿都有骨折，並無發現其他明顯傷勢，病情穩定後一度獲准出院返家休養，但到翌日下午，Nanhe因為身體不適、狀況再度惡化，只好在家人陪同下重新入院接受全方位的醫療觀察。報道指，Nanhe是家中的經濟支柱，與妻子育有5名年幼子女。
根據當地政府發布的最新災情統計顯示，這場天災目前已在各地造成至少96 人不幸喪命、50 多人受到輕重傷，並有超過百隻的家畜死亡，其中又以人口最為稠密的北方邦災情最為慘烈。
यूपी- बरेली के नन्हे मियां तेज तूफान में बारातघर की टीनशेड का पाया पकड़े खड़े थे. आंधी तेज हुई तो टीनशेड उखड़ गई और उसके साथ नन्हे मियां हवा में उड़ गए.— Narendra Pratap (@hindipatrakar) May 13, 2026
ऐसे उड़े कि टिन जमीन पर आई लेकिन नन्हें मियां देर तक उड़ने के बाद नीचे गिरे.
हाथ पांव दोनों टूट गए है. अब अस्पताल में भर्ती… pic.twitter.com/TJX04wQ1pD