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國際
出版：2026-May-18 12:28
更新：2026-May-18 12:28

男子遭詭異風暴捲上15米高空　再墮地面竟奇蹟生還(有片)

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男子遭詭異風暴捲上15米高空，再墮地面竟奇蹟生還。(X)

男子遭詭異風暴捲上15米高空，再墮地面竟奇蹟生還。(X)

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印度北部日前遭受強烈沙塵暴伴隨暴雨及雷擊侵襲，造成多個地區災情慘重。其中一名男子在氣候驟變的狂風中，整個人被捲上15米的高空，隨後被暴風狠狠拋飛到逾100米外的農田，竟然奇蹟生還。

綜合報道，事發於上周三(13日)傍晚，在北方邦巴雷利市任職電動三輪車司機的50歲男子Mohd Nanhe前往當地一處婚宴廣場準備載運貨物，詎料天空突然刮起陣陣狂風，眼見廣場上的鐵皮棚架快要被強風吹翻，下意識用繩子繫住棚架並奮力往後拉，惟風勢猛烈，鐵皮棚架當場被暴風吹斷，連帶Nanhe捲上半空。Nanhe憶述他在空中的驚悚7秒：「在空中，我以為我再見不到我的子女」。風暴把他捲上15米的高空，並拋到逾100米外的一片甘蔗地裡。Nanhe猶有餘悸指，甘蔗緩衝了他的下墜衝力，之後一度失去意識。

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風勢猛烈，鐵皮棚架當場被暴風吹斷，連帶Nanhe捲上半空。(X) Nanhe憶述他在空中的驚悚7秒：「在空中，我以為我再見不到我的子女」。(X) Nanhe憶述他在空中的驚悚7秒：「在空中，我以為我再見不到我的子女」。(X) 風暴把他捲上15米的高空，並拋到逾100米外的一片甘蔗地裡。(X) Nanhe猶有餘悸指，甘蔗緩衝了他的下墜衝力，之後一度失去意識。(X) Nanhe手和腿都有骨折，出院後身體不適，翌日再度入院觀察。(X)

出院後身體不適 翌日再度入院觀察

Nanhe事後被送到醫院治理，雖然手和腿都有骨折，並無發現其他明顯傷勢，病情穩定後一度獲准出院返家休養，但到翌日下午，Nanhe因為身體不適、狀況再度惡化，只好在家人陪同下重新入院接受全方位的醫療觀察。報道指，Nanhe是家中的經濟支柱，與妻子育有5名年幼子女。

根據當地政府發布的最新災情統計顯示，這場天災目前已在各地造成至少96 人不幸喪命、50 多人受到輕重傷，並有超過百隻的家畜死亡，其中又以人口最為稠密的北方邦災情最為慘烈。

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