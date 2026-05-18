泰11歲女童遭學長童黨禁錮凌虐4小時 扯頭撞地鎅刀割手 高踭鞋塞嘴

泰國烏隆府(Udon Thani)發生一宗震驚社會的校園欺凌案。泰媒報道，一名11歲小六女學生被學長童黨誘騙至一處住宅，遭禁錮房內施虐長達4小時。期間，女童不但被學長們狠咬、抓頭髮撞地，更遭人用鎅刀割傷、將7吋高踭鞋塞入口中，施虐手段如同電影情節…… Thaiger、Khaosod等媒體報道，受害女童的母親講述女兒遭凌虐經過：5月1日深夜，一名男同學到她家，聲稱要帶女兒找朋友，未料是把女兒騙去施虐。女童被帶到一處住宅的房間裡，多名學長即反鎖大門，從晚上10時直到凌晨2時，持續對她殘酷虐待。

報道指，女童最後趁機逃跑，才撿回一命。她獲救後驚魂未定、不停顫抖，說學長不僅抓著頭髮將她的頭猛力撞向地面，還狂咬手臂，甚至用鎅刀割她。不僅如此，學長們還用7吋高踭鞋使勁地塞進她的嘴裡，更強迫她吞下藥物。所幸她偷偷將藥吐掉，最後假裝要喝水，趁學長去拿水時，用盡氣力逃回家，此時她已滿身是傷。

家人隨後帶女童到警局報案，未料沒有辦案警員當值，一家人被告知「遲些再來」。女童母親氣憤表示，這群童黨不是第一次犯案，過去曾多次毆打孩童，但都因為未成年而逃過刑責。她擔心今次女童遭虐，報警後同樣會不了了之，因此轉往「帕維納兒童婦女基金會」求助。 報道指，因童黨手段兇殘，烏隆府省長得知事件後，立即下令當地縣長和社會發展部、扶助中心組成聯合小組，即時進行家訪，並給女童提供心理輔導及醫療協助。 警方則指，由於涉案雙方均是未成年人士，警方須嚴格遵守《青少年法律程序》，在專業人士協助下辦案。