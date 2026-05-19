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國際
出版：2026-May-19 14:04
更新：2026-May-19 14:04

非洲伊波拉疫情增至逾390例超過100死 本迪布焦病毒死亡率40%較扎伊爾毒株低

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非洲伊波拉疫情

剛果民主共和國衛生人員周一在東部戈馬接壤盧旺達的邊境檢測司機體溫。(路透社)

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非洲疾控中心周一(18日)表示，非洲爆發的伊波拉疫情疑似病例增至逾390宗，逾100人死亡。

該中心表示，截至周一，剛果民主共和國(主要在蒙格瓦盧、布尼亞及盧瓦巴拉)錄得約395宗伊波拉疑似病例，106人死亡。另外在烏干達坎帕拉維持兩宗確診個案，其中一人死亡。

世界衛生組織早前指，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。媒體報道，根據2024年發表的一項全球研究，常見的扎伊爾病毒(Zaire virus)死亡率高達90%，相比之下，本迪布焦病毒死亡率約30%至40%。

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伊波拉病毒主要透過接觸受感染動物或人類的體液，或被這類體液污染的物品傳播，本迪布焦病毒是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4個病毒株之一。而體液傳播對醫護人員來說風險尤高，在這波疫情中，一名在剛果民主共和國工作的美籍醫生染疫。

世衛指出，伊波拉病毒感染初期會引發類似流感的症狀，包括發燒、疲勞、全身無力、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉，最終導致體內外出血及多重器官衰竭。

針對本迪布焦病毒株，目前沒有已核准使用的疫苗或藥物。倫敦大學衛生及熱帶醫學院學者Daniela Manno指出，目前仍要靠公共衛生措施作為主要防疫手段，包括即時檢測、隔離、追蹤接觸者、進行感染預防及控制，以及防疫殯葬以及社區參與防疫。

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Ebola1 非洲伊波拉疫情 非洲伊波拉疫情 非洲伊波拉疫情

本迪布焦病毒雖有檢測方法，但未獲廣泛使用。在非洲這波疫情爆發初期，衛生部門曾以標準檢驗方式對樣本進行分析，並未驗出陽性反應。美國喬治城大學全球衛生政策及政治研究中心主任Matthew Kavanagh表示，由於早期篩檢找錯了伊波拉病毒株，導致得出偽陰性的結果，浪費數周防疫關鍵期，等到察覺有問題，疫情已蔓延。

扎伊爾和本迪布焦病毒的潛伏期均為8至10日，有時可長達3周，但有別於扎伊爾病毒在病人體內會迅速且大量複製，本迪布焦毒株複製速度較慢，對人體造成的破壞速度也較慢，但最終仍會癱瘓病人的免疫防禦能力。

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伊波拉病毒預防方法（衛生署） 伊波拉病毒預防方法（衛生署） 伊波拉病毒預防方法（衛生署）

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