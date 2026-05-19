非洲伊波拉疫情增至逾390例超過100死 本迪布焦病毒死亡率40%較扎伊爾毒株低

非洲疾控中心周一(18日)表示，非洲爆發的伊波拉疫情疑似病例增至逾390宗，逾100人死亡。 該中心表示，截至周一，剛果民主共和國(主要在蒙格瓦盧、布尼亞及盧瓦巴拉)錄得約395宗伊波拉疑似病例，106人死亡。另外在烏干達坎帕拉維持兩宗確診個案，其中一人死亡。 世界衛生組織早前指，是次爆發證實由伊波拉病毒屬中的本迪布焦病毒(Bundibugyo virus)引起，而此病毒尚未有專用治療藥物或疫苗。媒體報道，根據2024年發表的一項全球研究，常見的扎伊爾病毒(Zaire virus)死亡率高達90%，相比之下，本迪布焦病毒死亡率約30%至40%。

伊波拉病毒主要透過接觸受感染動物或人類的體液，或被這類體液污染的物品傳播，本迪布焦病毒是伊波拉病毒屬中，會引發人類致命疾病的4個病毒株之一。而體液傳播對醫護人員來說風險尤高，在這波疫情中，一名在剛果民主共和國工作的美籍醫生染疫。 世衛指出，伊波拉病毒感染初期會引發類似流感的症狀，包括發燒、疲勞、全身無力、肌肉疼痛、頭痛、喉嚨痛，隨後會出現嘔吐、腹瀉，最終導致體內外出血及多重器官衰竭。 針對本迪布焦病毒株，目前沒有已核准使用的疫苗或藥物。倫敦大學衛生及熱帶醫學院學者Daniela Manno指出，目前仍要靠公共衛生措施作為主要防疫手段，包括即時檢測、隔離、追蹤接觸者、進行感染預防及控制，以及防疫殯葬以及社區參與防疫。

本迪布焦病毒雖有檢測方法，但未獲廣泛使用。在非洲這波疫情爆發初期，衛生部門曾以標準檢驗方式對樣本進行分析，並未驗出陽性反應。美國喬治城大學全球衛生政策及政治研究中心主任Matthew Kavanagh表示，由於早期篩檢找錯了伊波拉病毒株，導致得出偽陰性的結果，浪費數周防疫關鍵期，等到察覺有問題，疫情已蔓延。 扎伊爾和本迪布焦病毒的潛伏期均為8至10日，有時可長達3周，但有別於扎伊爾病毒在病人體內會迅速且大量複製，本迪布焦毒株複製速度較慢，對人體造成的破壞速度也較慢，但最終仍會癱瘓病人的免疫防禦能力。