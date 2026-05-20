兩大象MMA　女遊客太近被波及慘遭踩死(慎入/有片)

印度卡納塔克邦的一個大象營地發生駭人事故，一家三口到該營地遊覽，看大象洗澡期間，其中兩隻大象發生激烈衝突，用頭與身體互撞，這家人的母親疑靠得太近被波及，遭大象踐踏不幸身亡。
綜合報道，事發於11日，33歲女子Jyunesh，與丈夫及3歲的女子，到當地著名景點大象營地(Dubare Elephant Camp)遊覽，當時幾隻大象正在河邊洗澡，其中兩隻大象「Kanjan」和「Marthanda」因不明原因發生衝突，馴象師立即通過口令、繩索想控制局面，但未能阻止衝突升級，兩頭大象用身體互撞，其中一隻大象倒下，剛好重重壓著Jyunesh。網上影片顯示，兩隻大象在河邊打鬥，其中一頭大象倒在河岸邊，Jyunesh被壓在水中，Jyunesh的丈夫抱著女兒試圖施救，惟大象反復掙扎起身的過程中多次踩踏Jyunesh，導致Jyunesh最終不幸身亡。
遇襲大象最終重傷死亡
Juneshe在送到醫院前，已因全身多處踩踏重傷死亡。事後當地森林保護官證實這起悲劇，林業部門將向家屬提供200萬盧比(約16.2萬港元)的賠償； Jyunesh的家人亦決定捐出她的眼角膜遺愛人間。在衝突中遭攻擊重傷的大象Marthanda其後在營地接受治療，惟牠的腹部、耳朵及其他身體部位遭受嚴重撕裂傷，最終重傷不治。悲劇發生後，森林部門官員和警察趕赴現場進行檢查。當局也開始檢討營地公共觀賞活動期間的安全措施和人群管理安排。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Tragedy at Karnataka’s Dubare Elephant Camp.— TIMES NOW (@TimesNow) May 18, 2026
A 33-year-old tourist lost her life after a makeshift structure collapsed during an elephant bathing session following a clash between two elephants. pic.twitter.com/zeXw0Bnx1t