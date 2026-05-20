兩大象MMA　女遊客太近被波及慘遭踩死(慎入/有片)

印度卡納塔克邦的一個大象營地發生駭人事故，一家三口到該營地遊覽，看大象洗澡期間，其中兩隻大象發生激烈衝突，用頭與身體互撞，這家人的母親疑靠得太近被波及，遭大象踐踏不幸身亡。

綜合報道，事發於11日，33歲女子Jyunesh，與丈夫及3歲的女子，到當地著名景點大象營地(Dubare Elephant Camp)遊覽，當時幾隻大象正在河邊洗澡，其中兩隻大象「Kanjan」和「Marthanda」因不明原因發生衝突，馴象師立即通過口令、繩索想控制局面，但未能阻止衝突升級，兩頭大象用身體互撞，其中一隻大象倒下，剛好重重壓著Jyunesh。網上影片顯示，兩隻大象在河邊打鬥，其中一頭大象倒在河岸邊，Jyunesh被壓在水中，Jyunesh的丈夫抱著女兒試圖施救，惟大象反復掙扎起身的過程中多次踩踏Jyunesh，導致Jyunesh最終不幸身亡。