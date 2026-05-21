非洲伊波拉疫情增至逾650例至少139死 世衛專家：疫情或早於數月前在中非出現

非洲伊波拉疫情持續擴散，世衛表示，截至周三(20日)，剛果民主共和國增至逾600宗疑似病例，逾50人確診，至少139人死亡，估計疫情規模遠超這些數字，在國家及地區層面傳播的風險屬高，料最快半年至9個月才有針對引發今次疫情的本迪布焦(Bundibugyo)罕見毒株的疫苗應用。世衛專家指，依剛果民主共和國蔓延情況估計，疫情早於數月前已在非洲中部出現。 在剛果民主共和國東北部疫情重災區伊圖里省，身穿防護衣的醫護人員將遺體移進棺木，運走前先將棺木和手套消毒。國際組織提供包括手套、口罩、防護衣、藥物等醫療及防疫物資陸續運抵，重災區的診所在出入口設立洗手台、消毒和清潔用品給民眾使用，加強防疫。但有前線醫護指，仍須在缺乏足夠防護裝備下工作，醫療機構接收多名疑似患者，但沒有足夠隔離病房。

世衛專家在社交媒體發文表示，重組伊波拉疫情發展後，相信本迪布焦病毒株早在數個月前已在中非出現。估計首宗死亡個案是上月20日，而本月初一場活動成為超級傳播途徑。剛果民主共和國衛生官員早前指，一名染疫死者被送返人口密集地區下葬後疫情加劇，可能是傳統殯葬儀式及延遲診治導致疫情蔓延。 世衛則表示，仍在調查首先爆發的地點和時間，估計疫情早於兩個月前已出現，目前評估在國家及地區層面傳播的風險屬高，但在全球層面的風險仍低。世衛病毒性出血熱專家Anais Legand表示：「目前仍在調查(疫情源頭)，當務之急是透過追蹤接觸者、隔離以及治療所有疑似及確診病例，來切斷傳播鏈。」

世衛緊急公共衛生事件應變主管Chikwe Ihekweazu亦指，當務之急是確認所有現有的傳播鏈，才能真正界定疫情的規模。 目前未有專門針對本迪布焦毒株的疫苗或藥物，世衛表示，有兩種實驗性疫苗正在研發，或有助應對疫情，但需時6至9個月才可應用。 另外，早前在疫區工作時染病的美國醫生已轉送至德國治療，情況穩定。另外6名曾暴露於病毒的美國人亦分別轉往德國和捷克接受觀察，同屬穩定。