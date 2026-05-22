非洲伊波拉增至逾650例 近140死 港府發紅色外遊警示

非洲伊波拉疫情持續擴散，世衛表示，截至周三，剛果民主共和國增至逾600宗疑似病例，51人確診，至少139人死亡，估計疫情規模遠超這些數字，料最快半年後才有針對引發今次疫情的本迪布焦(Bundibugyo)罕見毒株的疫苗應用。世衛專家估計，疫情早於數月前已在非洲中部出現。特區政府昨日宣布向剛果民主共和國發出紅色外遊警示，呼籲市民如非必要應避免前往該國。

路透社周四引述剛果民主共和國反政府武裝組織指，該國南基伏省發現一宗伊波拉死亡個案，距離東北部重災區伊圖里省數百公里，顯示疫情擴大，專家指病例數僅冰山一角。在伊圖里省，身穿防護衣的醫護人員將遺體移進棺木，運走前先將棺木和手套消毒。包括手套、口罩、防護衣、藥物等國際醫療及防疫物資陸續運抵，疫區診所在出入口設立洗手台、消毒和清潔用品給民眾使用，加強防疫。有前線醫護指，仍須在缺乏防護裝備下工作，醫療機構接收多名患者，但沒足夠隔離病房。