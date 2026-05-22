非洲伊波拉增至逾650例 近140死 港府發紅色外遊警示

非洲伊波拉疫情持續擴散，世衛表示，截至周三，剛果民主共和國增至逾600宗疑似病例，51人確診，至少139人死亡，估計疫情規模遠超這些數字，料最快半年後才有針對引發今次疫情的本迪布焦(Bundibugyo)罕見毒株的疫苗應用。世衛專家估計，疫情早於數月前已在非洲中部出現。特區政府昨日宣布向剛果民主共和國發出紅色外遊警示，呼籲市民如非必要應避免前往該國。
路透社周四引述剛果民主共和國反政府武裝組織指，該國南基伏省發現一宗伊波拉死亡個案，距離東北部重災區伊圖里省數百公里，顯示疫情擴大，專家指病例數僅冰山一角。在伊圖里省，身穿防護衣的醫護人員將遺體移進棺木，運走前先將棺木和手套消毒。包括手套、口罩、防護衣、藥物等國際醫療及防疫物資陸續運抵，疫區診所在出入口設立洗手台、消毒和清潔用品給民眾使用，加強防疫。有前線醫護指，仍須在缺乏防護裝備下工作，醫療機構接收多名患者，但沒足夠隔離病房。
世衛專家：疑中非先爆疫
世衛表示，按照疫情傳播情況，估計早於兩個月前已出現。有世衛專家在社交網發文指，相信個案在數個月前已於中非出現，估計首宗死亡個案是在上月20日，至本月初一場活動成為超級傳播途徑。當地衛生官員早前指，一名染疫死者被送返人口密集地區下葬後疫情加劇，可能是傳統殯葬儀式及延遲診治導致疫情蔓延。
世衛表示，目前評估在國家及地區層面傳播的風險屬高，但在全球層面的風險仍低。世衛病毒性出血熱專家Anais Legand表示：「目前仍在調查(疫情源頭)，當務之急是透過追蹤接觸者、隔離以及治療所有疑似及確診病例，來切斷傳播鏈。」世衛並指，有兩種針對本迪布焦毒株的實驗性疫苗正在研發，或有助應對疫情，但需時6至9個月才可應用。
本港方面，特區政府表示，過去4日有11名旅客報稱曾到過剛果民主共和國或烏干達，均已接受衛生署健康評估，當中沒有發現疑似個案。政府指，疫情規模有擴散跡象，病例及死亡人數續增，衛生署評估當地的傳播外溢風險甚高，因此對剛果民主共和國發出紅色外遊警示。