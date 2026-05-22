伊波拉病毒｜剛果民主共和國醫院被縱火 當地人不滿疫情被誇大

剛果民主共和國一間收治伊波拉患者的醫療中心遭到縱火。（路透）

非洲剛果民主共和國（DRC）一間負責接收伊波拉患者的醫院，近日遭大批抗議民眾縱火焚毀，現場火勢猛烈，醫護人員被迫倉皇撤離。事件凸顯當地民眾對伊波拉疫情的不信任與恐懼，也讓原本已嚴峻的防疫工作雪上加霜。

根據《CNN》報道，事件發生在剛果民主共和國東部伊圖里省（Ituri）一間伊波拉治療中心。目擊者指出，數十名示威者闖入醫院後縱火，部分建築迅速陷入火海，醫療設備與病房遭到嚴重破壞。

當地官員表示，部分居民認為政府與國際組織誇大疫情，甚至懷疑伊波拉是「政治陰謀」或外國勢力操控，因此對隔離與防疫措施極度反感。此次攻擊據信也與相關陰謀論有關。