伊波拉病毒｜剛果民主共和國醫院被縱火 當地人不滿疫情被誇大

非洲剛果民主共和國（DRC）一間負責接收伊波拉患者的醫院，近日遭大批抗議民眾縱火焚毀，現場火勢猛烈，醫護人員被迫倉皇撤離。事件凸顯當地民眾對伊波拉疫情的不信任與恐懼，也讓原本已嚴峻的防疫工作雪上加霜。
根據《CNN》報道，事件發生在剛果民主共和國東部伊圖里省（Ituri）一間伊波拉治療中心。目擊者指出，數十名示威者闖入醫院後縱火，部分建築迅速陷入火海，醫療設備與病房遭到嚴重破壞。
當地官員表示，部分居民認為政府與國際組織誇大疫情，甚至懷疑伊波拉是「政治陰謀」或外國勢力操控，因此對隔離與防疫措施極度反感。此次攻擊據信也與相關陰謀論有關。
設施被破壞影響防疫工作
報道指出，現場醫護人員與患者在混亂中緊急逃生，目前未傳出大規模傷亡，但部分重要藥品、疫苗與檢測設備已遭焚毀，嚴重影響後續防疫工作。
世界衛生組織（WHO）日前才宣布，剛果民主共和國與烏干達的伊波拉疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。目前疫情已造成數十人死亡，仍持續擴散。
專家表示，剛果民主共和國東部長年戰亂、武裝衝突頻繁，加上政府公信力不足，使當地防疫工作極為困難。過去幾次伊波拉疫情期間，也曾多次發生醫院遭攻擊、醫護人員被威脅甚至遭殺害事件。
此外，社交平台上的假消息與陰謀論，也被認為加劇當地人不安。部分居民誤信伊波拉並不存在，或認為患者會在隔離中心遭「故意害死」，因此拒絕接受治療。
分析指出，醫療機構遭攻擊不僅阻礙疫情控制，也可能讓更多病心隱匿病情，增加病毒擴散風險。聯合國與國際援助組織目前已呼籲剛果民主共和國政府加強保護醫護人員與醫療設施，以避免疫情進一步失控。
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