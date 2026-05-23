伊波拉病毒｜美國CDC前主任：恐演變為嚴重全球流行病

美國疾病管制與預防中心前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）警告說，伊波拉疫情有可能演變成「一場非常嚴重的全球性流行病」。這位病毒學家曾在COVID-19大流行初期領導CDC，他懷疑疫情將「極具破壞性」，並補充說疫情「發展非常迅速」。
據美國疾病管制與預防中心稱，剛果民主共和國和烏干達正在與罕見的伊波拉病毒株「邦迪布吉奧」的疫情奮戰，目前已報告575宗疑似病例和148宗疑似死亡病例。74歲的雷德菲爾德懷疑，疫情將會演變成一場非常嚴重的全球流行病，可能會蔓延到坦桑尼亞、南蘇丹，甚至可能蔓延到盧旺達。
實際病例或超1000宗
雷德菲爾德在擔任美國疾病管制與預防中心主任期間，曾處理過三次伊波拉疫情，這三次疫情都發生在剛果民主共和國。他對此次疫情發現得如此之晚感到驚訝。
「通常情況下，我們最多也發現五到十宗病例。」他說： 「但這次直到一百多宗才被發現。正如你所說，現在已經超過五百宗了。死亡人數已經接近150人，而且疫情蔓延速度非常快。」總部位於倫敦的 MRC 全球傳染病分析中心估計，實際病例數可能超過1,000宗。
美國對非洲三國封關
目前尚無根治「邦迪布吉奧型」伊波拉病毒的方法，世界衛生組織稱，疫苗可能需要六到九個月才能問世。 美國疾管中心表示，美國人面臨的風險仍然很低，但仍在採取預防措施。
國土安全部周一實施了更嚴格的措施，包括加強旅行篩檢、限制入境和公共衛生措施，以防止伊波拉病毒傳入美國。過去21天內曾到過剛果、烏干達或南蘇丹的非美國護照持有者將被禁止入境。
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