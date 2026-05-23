伊波拉病毒｜美國CDC前主任：恐演變為嚴重全球流行病

美國疾病管制與預防中心前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）警告說，伊波拉疫情有可能演變成「一場非常嚴重的全球性流行病」。這位病毒學家曾在COVID-19大流行初期領導CDC，他懷疑疫情將「極具破壞性」，並補充說疫情「發展非常迅速」。

據美國疾病管制與預防中心稱，剛果民主共和國和烏干達正在與罕見的伊波拉病毒株「邦迪布吉奧」的疫情奮戰，目前已報告575宗疑似病例和148宗疑似死亡病例。74歲的雷德菲爾德懷疑，疫情將會演變成一場非常嚴重的全球流行病，可能會蔓延到坦桑尼亞、南蘇丹，甚至可能蔓延到盧旺達。