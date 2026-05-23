伊波拉病毒｜剛果增至177人死　美國對非洲三國封關

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，當地暴力與安全問題嚴重影響防疫與追蹤作業，目前仍難以確認「零號患者」來源。WHO已派遣專家進駐疫區協助防疫，並與相關國家保持聯繫。此外，兩名曾接觸病例的美國人已分別送往德國與捷克接受治療。

世界衛生組織（WHO）22日公布最新疫情資訊，非洲伊波拉（Ebola）疫情目前集中在剛果民主共和國與烏干達，其中剛果疫情持續惡化。WHO指出，剛果累計82宗確診、7人死亡，但疑似病例已接近750宗、疑似死亡177宗，實際疫情規模恐遠超官方掌握數字。烏干達則維持2宗確診、1宗死亡，暫無新增病例。

部分民眾不相信疫情存在

WHO非洲區主任賈納比（Mohamed Yakub Janabi）警告，外界若低估這波疫情恐釀成大錯，尤其此次流行的Bundibugyo病毒株目前尚無疫苗可用。他指出，防疫除了控制疫情，也必須對抗假消息。日前剛果一名知名足球員疑似染疫身亡，家屬拒絕官方處置遺體，引發民眾抗議，甚至縱火焚燒患者帳篷。

國際紅十字會與紅新月會指出，疫區部分民眾仍不相信疫情存在，增加防疫困難。由於伊波拉患者死後仍具高度傳染力，傳統葬禮容易成為病毒傳播途徑。目前義工持續在剛果東北部進行衛教與闢謠工作。WHO已將此次疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，美國也宣布，近3星期曾赴剛果、烏干達與南蘇丹且無美國護照者，將禁止入境。