巴基斯坦火車遭自殺式炸彈襲擊 至少24死82傷

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta），在5月24日發生自殺式炸彈襲擊，一人駕駛裝滿爆炸品的車輛，在火車通過鐵道時於附近引爆，造成至少24人死亡、超過82人受傷。
《美聯社》引述當地官員指出，爆炸威力極大，導致列車兩節車廂反車並起火，濃煙直竄天空，現場畫面顯示情況極為混亂。根據目擊者與社交平台流傳影像顯示，爆炸地點位於安全部隊經常駐守的區域，周邊多棟建築物受損，停放在道路上的十多輛車輛也遭到波及。
俾路支解放軍承認責任
當地醫院表示，已接收大量傷者，其中多人傷勢危急，罹難者遺體已被送往醫院安置。至於遭巴基斯坦政府列為非法組織的「俾路支解放軍」（Baloch Liberation Army，BLA），宣稱對恐怖襲擊負責。
該組織長期主張俾路支地區獨立，與中央政府衝突不斷，俾路支省政府發言人蘭德（Shahid Rind）強烈譴責事件，「我們強烈譴責針對無辜平民的攻擊，對寶貴生命的損失深感悲痛。恐怖分子不應獲得任何寬容。」
報道指出，俾路支省資源豐富，但長期存在低強度叛亂與武裝衝突，儘管巴基斯坦政府宣稱基本遏制叛亂，但暴力事件仍持續發生。2024年當地曾發生類似自殺炸彈攻擊火車站事件，造成至少26人死亡。
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