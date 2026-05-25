巴基斯坦火車遭自殺式炸彈襲擊 至少24死82傷

大批民眾24日聚集在鐵路附近，尋找爆炸後的倖存者。（圖／路透社）

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta），在5月24日發生自殺式炸彈襲擊，一人駕駛裝滿爆炸品的車輛，在火車通過鐵道時於附近引爆，造成至少24人死亡、超過82人受傷。

《美聯社》引述當地官員指出，爆炸威力極大，導致列車兩節車廂反車並起火，濃煙直竄天空，現場畫面顯示情況極為混亂。根據目擊者與社交平台流傳影像顯示，爆炸地點位於安全部隊經常駐守的區域，周邊多棟建築物受損，停放在道路上的十多輛車輛也遭到波及。

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