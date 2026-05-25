加州化工廠有爆炸風險 相距迪士尼樂園8公里 園方聲明：密切留意（路透社）

美國加州南部橘郡（Orange County）近日爆發重大化學危機。一座化學儲存槽因過熱與壓力異常，面臨可能爆炸風險，迫使約5萬名居民緊急撤離。由於事故地點距離迪士尼樂園僅約8公里，也讓外界擔憂是否波及這座全球知名主題樂園。 根據美國環保署（EPA）與當地消防部門說法，出問題的是航空零件製造商 GKN Aerospace 廠區內的一座大型化學槽，內部儲存約6000至7000加侖甲基丙烯酸甲酯（Methyl Methacrylate，MMA）。該化學物質高度易燃，若大量外洩或引發連鎖爆炸，可能造成嚴重毒氣污染與火災。

消防員灑水降溫 美國環保署署長Lee Zeldin表示，專家評估認為「儲槽最終將失效」，但結果可能從低量洩漏到大規模爆炸不等。消防人員連日持續朝儲槽灑水降溫，並加入中和劑，希望降低反應速度。 由於該工廠緊鄰迪士尼樂園所在的安那輸市（Anaheim），事件迅速引發遊客恐慌，甚至出現「迪士尼恐須疏散」傳言。不過迪士尼高層隨後發表聲明表示，目前樂園並未列入撤離區域，園區正常營運，但正持續留意形勢，並協助受撤離影響的員工。

當地詮入緊急狀態 當地政府已宣布進入緊急狀態，並設立多處臨時避難中心。園林市（Garden Grove）市長Stephanie Klopfenstein呼籲居民務必遵守撤離命令，強調「這是非常危險的情況」。 最新消息指出，消防人員在儲槽上發現一處疑似裂縫，可能有助於釋放內部壓力，降低全面爆炸風險。不過專家警告，即使壓力下降，槽內深處仍可能持續發生化學反應，因此危機尚未解除。 此外，已有當地居民對 GKN Aerospace 提起集體訴訟，指控公司管理不當，導致居民被迫撤離、擔憂健康風險並蒙受財產與精神損失。外媒也指出，該公司過去曾因安全問題遭主管機關開罰。