伊波拉病毒｜剛果民主共和國增至1005例129死 青年闖醫院開槍搶屍 烏干達增至7例

剛果民主共和國伊波拉疫情持續蔓延，且情況混亂，繼日前有民眾縱火燒毀隔離帳篷，導致18名疑似患者趁亂逃離，周六(24日)晚又有一名年輕男子持槍闖入醫院，開槍要求交出親人遺體。
美聯社報道，事發於剛果民主共和國東部疫區之一蒙格瓦盧。蒙格瓦盧綜合醫院醫務主任魯Richard Lokudu表示，事發時傳出槍聲，醫護人員在混亂中倉皇疏散病人及院內人員。暫未得知事件有否造成人命傷亡，事後醫院全面戒備，防範暴力事件。
醫護人員在防疫及醫療物資極度缺乏下，努力治療並照顧伊波拉病人，這已是過去一周以來，第三宗針對醫療機構的暴力襲擊，凸顯防疫面臨的挑戰。伊波拉死者遺體有高度傳染性，在家屬準備後事或在葬禮上聚集，極容易導致疫情進一步擴散。
為因應疫情，當局規定，疑似死亡病例的遺體須盡可能交由政府統一處理，但屢次遭到死者親友強烈反對。此外，當局也禁止守靈儀式以及超過50人以上聚集的活動。
伊圖里省蒙格瓦盧地區本月23日有民眾襲擊並縱火燒毀「無國界醫生」用來隔離疑似及確診患者的帳篷。Lokudu周六表示，有18名疑似患者在那次襲擊中趁亂離開醫院，下落不明。
另一疫區盧瓦巴拉一處治療中心本月21日也遭縱火燒毀，起因是死者家屬想領回疑似感染男子的遺體遭拒。
剛果民主共和國通訊部周六在社交平台X發文指出，伊波拉疑似病例累計達904宗，主要集中在東北部伊圖里省，較先前公布的700多宗大幅攀升。
世衛表示，截至周六(24日)，剛果民主共和國伊波拉疫情疑似個案增至904宗，確診個案101宗，疑似死亡個案119宗，確診死亡個案10宗。世衛表示，這次伊波拉疫情對剛果民主構成的風險已從先前的「高」，調升至「極高」，但病毒在全球蔓延的風險仍低。
另外，鄰國烏干達衛生部周日(25日)表示，再多2宗伊波拉確診個案，令烏干達個案增至7宗。最新個案是在首都坎帕拉私人醫療機構工作的2名本地醫護。