伊波拉病毒｜剛果民主共和國增至1005例129死 青年闖醫院開槍搶屍 烏干達增至7例

剛果民主共和國伊波拉疫情持續蔓延，且情況混亂，繼日前有民眾縱火燒毀隔離帳篷，導致18名疑似患者趁亂逃離，周六(24日)晚又有一名年輕男子持槍闖入醫院，開槍要求交出親人遺體。

美聯社報道，事發於剛果民主共和國東部疫區之一蒙格瓦盧。蒙格瓦盧綜合醫院醫務主任魯Richard Lokudu表示，事發時傳出槍聲，醫護人員在混亂中倉皇疏散病人及院內人員。暫未得知事件有否造成人命傷亡，事後醫院全面戒備，防範暴力事件。

醫護人員在防疫及醫療物資極度缺乏下，努力治療並照顧伊波拉病人，這已是過去一周以來，第三宗針對醫療機構的暴力襲擊，凸顯防疫面臨的挑戰。伊波拉死者遺體有高度傳染性，在家屬準備後事或在葬禮上聚集，極容易導致疫情進一步擴散。