加州化工廠危機降溫　有毒氣體未外洩

美國加州橘郡（Orange County）近日爆發重大化學危機，一座存放有毒化學物質的儲槽因過熱面臨爆炸風險，迫使超過5萬名居民撤離。不過，消防官員昨日（5月25日）表示，儲槽上出現的一道裂縫可能正在助內部釋放壓力，使形勢降溫。
事件發生於南加州花園格羅夫市（Garden Grove）的航太製造商 GKN Aerospace 工廠。涉事儲槽內裝有約6,000至7,000加侖的甲基丙烯酸甲酯（Methyl Methacrylate，MMA），是一種用於製造塑膠與樹脂的易燃有毒化學物質。
消防單位指出，該儲槽因內部化學反應升溫，導致壓力持續累積，最嚴重情況可能引發「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸」（BLEVE），甚至波及附近另外兩座化學槽，造成連鎖爆炸。
儲槽裂縫或釋放壓力 危機仍未完全解除
橘郡消防局代理局長TJ McGovern表示，救援人員在夜間檢查時發現儲槽可能出現裂縫，這道裂縫或許正在釋放壓力，降低爆炸風險。他形容這是「朝正確方向邁出的一步」，但仍強調危機尚未完全解除。
消防人員持續24小時以大量灑水方式替儲槽降溫，同時監測空氣品質。官方表示，目前尚未偵測到有毒氣體外洩。
加州州長紐森（Gavin Newsom）已宣布橘郡進入緊急狀態，並請求聯邦政府支援。大批居民被迫撤離家園，部分人只能暫住避難中心或車內。
儘管消防單位最新表示，災難性大爆炸風險已大幅下降，並開始縮小疏散範圍，但相關區域仍維持警戒。官員警告，儲槽仍存在洩漏或小規模爆炸可能，後續仍需持續監控。
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