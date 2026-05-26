加州化工廠危機降溫　有毒氣體未外洩

美國加州橘郡（Orange County）近日爆發重大化學危機，一座存放有毒化學物質的儲槽因過熱面臨爆炸風險，迫使超過5萬名居民撤離。不過，消防官員昨日（5月25日）表示，儲槽上出現的一道裂縫可能正在助內部釋放壓力，使形勢降溫。

事件發生於南加州花園格羅夫市（Garden Grove）的航太製造商 GKN Aerospace 工廠。涉事儲槽內裝有約6,000至7,000加侖的甲基丙烯酸甲酯（Methyl Methacrylate，MMA），是一種用於製造塑膠與樹脂的易燃有毒化學物質。

消防單位指出，該儲槽因內部化學反應升溫，導致壓力持續累積，最嚴重情況可能引發「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸」（BLEVE），甚至波及附近另外兩座化學槽，造成連鎖爆炸。