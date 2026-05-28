美國造紙廠化學槽爆炸 最少2死9失蹤

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一座造紙廠裝有腐蝕性化學液體的儲槽在5月26日發生內爆，造成至少2人死亡及9人失蹤。當地消防局表示，仍在現場持續進行救援，緊急應變人員已進入「善後恢復階段」，暫無直接威脅公眾安全的危機。
根據《CNN》等，消防指出，事發於日本迪納韋包裝公司（Nippon Dynawave Packaging）的紙品與包裝工廠。上午7時半左右，一個盛裝白液（white liquor）的儲槽破裂，而白液是造紙過程中使用的化學混合物。
約9萬加侖物質留在受損化學槽
官方起初估計該儲槽容量約8萬加侖，事發時存儲量約佔60%，但隨後更新數據稱，該儲槽實際約有90萬加侖的白液。目前估計仍約有9萬加侖的物質仍可能留存在受損儲槽內。
受傷人員包括8名廠區員工和1名消防員。和平醫療體系聖約翰醫學中心（PeaceHealth St. John Medical Center）發言人稱，該院初期接收9名傷者，其中包括在事故中喪生的1人。另有2人轉至其他醫療機構，其餘6人狀況穩定。
這是近期美國工業設施連續發生嚴重安全事故。加州一間工廠才剛在上周經歷化學槽過熱危機，導致數萬人被迫疏散，直到爆炸風險排除後才解除警報。4月時，西維珍尼亞州一座工廠發生硝酸與其他物質外洩，造成2人死亡、十多人受傷。田納西州一家炸藥廠去年10月發生2.4萬磅爆炸物引爆事件，導致16名員工喪生，且爆炸威力之強甚至引發相當於1.6級的地震。
日本迪納韋包裝公司尚未回覆。消防稱，事發工廠持續存在安全疑慮，使善後與搜救工作變得更困難。該儲槽仍不穩定，為緊急應變人員造成「危險狀況」。
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