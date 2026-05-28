美國造紙廠化學槽爆炸 最少2死9失蹤

美國華盛頓州朗維尤（Longview）一座造紙廠裝有腐蝕性化學液體的儲槽在5月26日發生內爆，造成至少2人死亡及9人失蹤。當地消防局表示，仍在現場持續進行救援，緊急應變人員已進入「善後恢復階段」，暫無直接威脅公眾安全的危機。

根據《CNN》等，消防指出，事發於日本迪納韋包裝公司（Nippon Dynawave Packaging）的紙品與包裝工廠。上午7時半左右，一個盛裝白液（white liquor）的儲槽破裂，而白液是造紙過程中使用的化學混合物。

約9萬加侖物質留在受損化學槽

官方起初估計該儲槽容量約8萬加侖，事發時存儲量約佔60%，但隨後更新數據稱，該儲槽實際約有90萬加侖的白液。目前估計仍約有9萬加侖的物質仍可能留存在受損儲槽內。