世界盃｜墨渡假勝地11天3女遇害　恐涉連環殺手威脅治安

根據《紐約郵報》與《獨立報》報道，3名女性死者皆約30多歲，身上均有刺青，且被發現時部分衣物遭褪去，棄屍地點則都位於偏僻、人煙稀少區域。警方目前正比對閉路電視畫面、法醫證據及案件資料，調查3宗命案是否互有關聯。

墨西哥知名觀光城市、深受美國旅客喜愛的海濱渡假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），近日驚傳疑似連環殺人案。當地警方證實，短短11天內已有3名女子陳屍不同地點，由於死者特徵與棄屍手法高度相似，外界憂心當地可能出現連環殺手。

報道指出，最新死者身上有明顯暴力痕跡，頸部、手部及手臂刺有骷髏、長角女性等圖案。當地媒體推測，她可能是4月底失蹤的22歲女子馬丁尼茲（Elizabeth Martinez），但官方尚未正式確認身分。警方表示，目前仍處於初步調查階段，也不排除死者是在其他地方遇害後，再被棄屍至巴亞爾塔港。

首名死者於5月10日在當地知名觀景點藍卓埃爾皮魯里（Rancho El Piruli）附近被發現；數日後，第2名女子陳屍於通往米斯瑪洛亞 （Mismaloya）公路旁的休息站；最新一具女屍則於帕克拉斯帕爾瑪斯（Parque Las Palmas）附近泥土道路被尋獲。

最新死者可能是失踪的馬丁尼茲。（圖／翻攝臉書「墨西哥州失蹤人口搜尋委員會」）

年初爆發大規模暴動

值得注意的是，巴亞爾塔港近月治安問題頻傳。今年2月，墨西哥惡名昭彰的「哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）首腦「公雞之王」（El Mencho）傳出遭軍方行動擊斃後，當地曾爆發大規模暴動，包括焚燒巴士、搶劫商店及機場混亂，甚至有遊客受困。

如今又爆出疑似連環殺手事件，令這座觀光城市形象再受打擊。由於墨西哥即將舉辦2026年世界盃部分賽事，外界也開始擔憂當地安全問題是否進一步衝擊國際旅遊與賽事維安。

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