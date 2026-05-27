國際分析｜法拉利首款純電跑車遭劣評 股價急挫市值一度蒸發455億

電動車已是大勢所趨，意大利豪華跑車品牌法拉利日前亦推出品牌首部純電動車型、索價55萬歐元(約501萬港元)的「Luce」(意大利語意為「光」)。但新車面世後引發兩極評價，其股價在米蘭股市一度下跌超過8%，紐約市場亦跌逾5%，令市值蒸發約50億歐元(約455億港元)。 「Luce」歷時約5年研發，由前Apple首席設計官Jony Ive及其設計團隊LoveFrom聯合操刀，於意大利Maranello車廠製作。其一改法拉利風格，不僅是品牌首款純電動車，亦為其首款5座位型號。該車車長5,026mm、車高1,544mm、軸距2,961mm，車重約2,260公斤。後門採用對開式馬車門設計。性能方面，其搭載四輪轉向、源自F80的48V主動懸吊系統，並配備前23吋、後24吋的staggered胎圈，是法拉利量產車史上最大尺寸。「Luce」總馬力達1,000匹，由靜止加速至時速96公里僅需約2.5秒，滿電續航力約為530公里。車內設有曲面大型觸控螢幕及米色皮革內裝，而所有零部件均由法拉利自家生產，以確保長遠維修及保值能力。

被批外形「不像法拉利」 新車設計顛覆傳統跑車外觀，有粉絲搖頭嘆息，批評其外形「不像法拉利」；社交網站X上有人甚至說是「直接送往廢車場的垃圾」，亦有聲音質疑其售價高達55萬歐元，卻外觀接近一般平價電動車；也有評論將其與早前備受批評的捷豹電動概念車相提並論，質疑歐洲豪華車品牌正在偏離其經典定位，「歐洲豪華汽車製造商到底怎麼了？」法拉利前主席蒙泰澤莫洛也直言，若要他說真心話恐怕會傷害到法拉利。

不過，亦有支持者認為「Luce」設計極具突破性、是「設計上的典範之作」，甚至形容為改變市場格局的作品。法拉利首席設計師曼佐尼(Flavio Manzoni)則坦言，新概念帶來爭議屬正常現象，並相信市場需時適應。「Luce」發布期間，法拉利主席埃爾坎曾率領高層，攜同一輛白色新車前往羅馬近郊覲見教宗良十四世，教宗更曾坐進車內了解設計細節。 電動化轉型面臨挑戰 儘管法拉利正式進軍純電動車市場，但公司表明，未來仍會繼續提供傳統燃油車與混能車型，維持其產品多元策略。法拉利推出首部電動車之際，其直接競爭對手卻正縮減其電動車發展計劃。其中林寶堅尼已放棄推出純電動車的計劃，轉而改為發展混合動力車型，並指高端豪華電動車需求疲弱；保時捷亦因需求低迷、在中國銷售表現不佳以及美國關稅壓力等因素，縮減其電動車計劃。

英國廣播公司(BBC)稱，來自中國車企的競爭愈趨激烈，其在生產速度與成本上具優勢，對西方品牌構成壓力。跟競爭對手不同的是，法拉利是歐洲市值最高的汽車製造商，以依靠銷售高度稀有的車款為方針，此策略有助法拉利抵禦競爭對手面臨的大部分壓力；但在全球通脹持續影響奢侈品需求的情況下，公司股價過去一年仍累計下跌逾30%。 其他車廠方面，福特汽車(Ford)亦面對電動車業務的巨額虧損與產能重組風險，決定縮減電動車產量，更於去年底提列約195億美元的減損，並擴大對油電混合動力及燃油車型的投資，以尋求更佳的利潤：據報其不再生產昂貴的電動車，並冀打造售價在3萬美元左右的車款。