印度婚禮42名新郎出席竟無新娘 中介公司盜用網紅靚相詐騙

印度中央邦近日爆出「假婚禮詐騙案」。42名準新郎帶著家人、聘禮與婚禮用品，滿心期待參加集體婚禮，結果抵達現場後卻發現沒有新娘，眾人才驚覺遭人設局詐騙，事件在印度引發熱議。 根據《印度快報》（Indian Express）報道，事件發生在印度中央邦德瓦斯（Dewas）地區。警方指出，多名中介人以「集體婚禮」名義招攬單身男子，聲稱可安排來自孤兒院或來自貧困家庭的女子結婚，還保證婚禮、住宿及嫁妝等相關事宜都已安排妥當。 每名「新郎」被騙1.5萬至2.5萬盧比

受害者表示，對方事前會透過手機傳送「準新娘照片」，甚至讓男方「挑選對象」。不過後來才發現，這些照片其實都是從社交平台盜用的網紅、模特兒照片。每名男子還被要求支付約1.5萬至2.5萬盧比（約1,228元至2,046港元）作為「婚禮註冊與安排費用」。 其中一名受害男子表示，主辦方還特別叮嚀大家不要提前舉辦婚前儀式，也不要穿正式新郎服裝，因為所有流程都會在婚禮現場統一安排。不少家庭因此包車、邀請親友，甚至提前準備喜糖與聘禮。

專揀急於成婚男性落手 然而，當42名新郎與家屬陸續抵達婚禮場地後，卻發現現場既沒有婚禮布置，也看不到任何新娘。主辦方不斷以「新娘正在路上」拖延時間，直到深夜仍無人出現，最後更直接關機，不接聽電話。 印度警方目前已逮捕主犯穆克什（Mukesh）與其妻子，並追查是否還有其他人合謀。警方初步認定，這是有組織的婚姻詐騙案，專門鎖定經濟條件較差、急於成婚的男性家庭下手。 事件曝光後，大批印度網友也直呼「太荒謬」，有人諷刺根本是「42個新郎、0個新娘」，也有人批評當地長期存在利用婚姻進行詐騙的亂象。