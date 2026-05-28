國際分析｜伊波拉疫情如何一步步走向失守？民主剛果病例破千宗 烏干達關閉邊境

在伊波拉疫情中，時間往往決定生死，但剛果民主共和國當前爆發的疫情卻顯示，防疫行動由一開始已落後，並在多重因素交織下逐步失守，最終演變為一場迅速擴散、難以控制的危機。截至本港時間周四，剛果民主共和國疑似病例已突破1,000宗，疑似死亡病例增至逾230宗。鄰國烏干達迄今有7例、1人死亡，當地政府周三下令關閉接壤剛果民主共和國的邊境4周，以防病例傳入。據估計，目前有數以千計潛在感染者仍未被掌握。 世衛與非洲疾控中心(Africa CDC)上周五主持的一場會議文件，以及多名全球衛生官員的訪談顯示，當局在應對這次由本迪布焦(Bundibugyo)型伊波拉病毒引發的疫情時，反應實太遲鈍。

防疫隊伍正爭分奪秒尋找數千名可能接觸了病毒的人，但困難重重，包括地方層面缺乏基本物資，以及曾受過去疫情衝擊的社區，對醫療人員並不信任，嚴重阻礙防控工作。多名衛生專家表示，在全球層面，美國退出世衛及多國削減資金，令整體應對能力受限。此外還有實驗室檢測速度慢、治療中心建設滯後、民眾抗拒消毒房屋及安全埋葬等問題。 群眾襲醫院燒隔離帳篷 取親人遺體 文件顯示，截至上周，在已識別的1,261名疑似病例接觸者中，僅有7%被成功追蹤；世衛於周三表示，接觸了病毒的總人數已超過2,000人。世衛總幹事譚德塞較早時直言，目前疫情「正超出應對速度」，並表示民眾攻擊醫療設施，令專家更難追蹤病例及病毒接觸者。在疫情最嚴重的民主剛果東部地區，憤怒的群眾曾襲擊醫院並焚毀隔離帳篷，試圖取回親人遺體，無視感染風險。

病毒潛伏傳播6周才被發現 在上周五的會議文件中，與會機構認為，加速追蹤更多接觸者已成當前首要任務，但資金與人手仍緩慢到位。一份世衛非洲團隊的簡報直言：「重點是：沒有疫苗，也沒有治療方法。病毒已潛伏傳播6周才被發現，並確認跨境擴散。醫護人員正死亡。在沒有完整資源支持下，每拖延一天，疫情就會擴大。」非洲CDC顧問之一、南非流行病學專家卡林(Salim Abdool Karim)形容疫情以「驚人的速度」蔓延。 雖然剛果官員對應對伊波拉疫情早有經驗(自1976年以來第17次爆發)，但仍面臨多項短缺問題，包括能準確檢測本迪布焦病毒株的試劑不足，亦導致早期病例未被及時發現。卡林指出，當地的問題實在太多，包括工作人員太少，「連為車輛補充燃料都有困難，問題層出不窮」。

美退出世衛影響抗疫 多名消息人士包括一名知情的美國官員及一名與世衛有關的人員指，若在過去，美國仍與世衛合作並共同主導疫情應對，這些問題或能更快解決。但美國已於今年1月退出世衛，並與其他富裕國家一同削減國際援助資金。一名美方官員直言：「過去能執行這些工作的組織，如今已不復存在。」國際救援組織CARE駐剛果負責人博庫姆(Amadou Bocoum)表示，其緊急應變團隊已縮減三分一。 美擬肯尼亞設隔離設施 接收美國公民 雖然世衛主張各國不應出於恐慌而關閉邊境，但烏干達政府周三下令關閉接壤剛果民主共和國的邊境4周，僅容許醫療、物資團隊進出。較早前盧旺達亦已宣布關閉接壤剛果民主共和國的邊境。美國最新表示，將調動資金並派專家到當地支援，國務卿魯比奧在白宮出席內閣會議時表明，不會容許任何伊波拉病例傳入美國；華府稱，擬於肯尼亞設立隔離及治療設施，接收在剛果民主共和國接觸過或確診感染伊波拉病毒的美國公民。

伊波拉病毒主要透過患者出現症狀後的體液接觸、受污染物品以及死者遺體傳播。所有接觸者須接受21天觀察期，一旦出現症狀即需隔離，以阻止進一步擴散。目前當地的疫情規模，以及病毒來源仍然不明朗，世衛緊急委員會成員、荷蘭病毒學家庫普曼斯(Marion Koopmans)慨嘆，要全面追蹤病例及接觸者是一項「難到離譜」(hell of a job)的任務。無國界醫生營運副總監岡薩雷斯(Alan Gonzalez)指出，目前防疫工作已倒退至過去沒有疫苗與治療手段的時期。 民眾怕「死在家人取不回遺體的地方」

民眾的心理因素亦是抗疫的重大障礙。在伊圖里有60間醫療中心、國際醫療行動聯盟(ALIMA)剛果任務主管巴里(Mamadou Kaba Barry)，民眾因恐懼而隱瞞病例或拒絕通報，部分患者甚至失去下落，他直言「人們都很害怕」。 巴里與不少人都擔心，今次疫情可能重演史上最嚴重的伊波拉疫情。該疫情於2014至16年間席捲西非，造成逾2.8萬宗病例及1.1萬人亡，當時「人們會躲起來，心想：『既然要死，為何要死在家人連遺體都取不回的地方？』」巴里慨嘆，10年過去了，但仍有教訓未被吸取，「我們永遠無法習慣伊波拉，它始終令人恐懼。」