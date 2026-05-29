老撾洞穴被困事件發現5名生還者2人失蹤　救援任務艱鉅

參與救援的泰國與國際洞穴潛水員，必須穿越長達約340米的狹窄水道，有些區域甚至只能匍匐前進。現場畫面顯示，潛水員在幾乎零能見度的泥水中，以繩索引導方式緩慢深入洞穴。 傳奇洞穴潛水員Mikko Paasi參與救援 事件也讓外界聯想到2018年震驚全球的「泰國野豬足球隊」被困事件。當年12名少年足球員與教練受困於泰國清萊府洞穴長達兩周，最後由國際洞穴潛水團隊成功救出。今次老撾救援中，多位曾參與2018年行動的專家也再次投入，包括芬蘭傳奇洞穴潛水員 Mikko Paasi 及多名泰國救援人員。

洞內氧氣不足 急需臨時氧氣補充站 然而，真正困難的部分才剛開始。專家指出，如何將沒有專業潛水訓練的受困者安全帶出洞穴，是目前最大挑戰。由於洞內空氣質素惡化、氧氣不足，加上雨勢可能持續，救援團隊正緊急運送更多氧氣瓶，同時持續抽排積水。 泰國救援隊領隊表示，目前最迫切需求是建立臨時氧氣補充站，以支援長時間洞穴潛水。他坦言：「這不會是一場簡單的救援。」 外媒指出，洞穴救援被視為全球最危險的搜救任務之一，因為狹窄空間、黑暗環境與無法直接上浮的限制，讓每一步都充滿風險。2018年泰國洞穴救援期間，就曾有一名泰國前海軍海豹部隊成員在運送氧氣時殉職。

Five people trapped inside a cave in Laos for nearly a week were rescued alive on Wednesday, while search operations continued for two others still missing.



According to Thai rescue team chief Kengkard Bongkawong, the group was found at around 4:30 p.m. local time during a joint… pic.twitter.com/iHDawDufHb — upuknews (@upuknews1) May 27, 2026