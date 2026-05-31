伊波拉病毒｜剛果民主共和國疫情延燒至少220死　專家懷疑與獵捕食用野味有關

剛果民主共和國的伊波拉病毒（Ebola）疫情延燒。該國政府自5月15日宣布疫情爆發以來，已確認超過千宗疑似病例，其中至少220人死亡。世界衛生組織（WHO）更懷疑實際感染規模遠超官方通報。專家懷疑，疫情爆發可能與當地獵捕與食用野味的習慣有關。 根據《美聯社》，剛果民主共和國首都金沙薩（Kinshasa）的馬西那市場（Masina Market），是該國最大的野生動物肉類交易樞紐，販售範圍涵蓋巨型沼澤齧齒類動物到羚羊、蟒蛇等多種物種。不少攤販不公開展示野味，顧客必須主動詢問才能購買，市場內也有婦女販售著一大籃仍在蠕動的毛毛蟲。

剛果盆地每年獵捕450萬公噸野味 在剛果民主共和國及中西非許多地區，野味不僅是美食，更是當地文化重要組成部分。剛果盆地有「全球第2肺臟」之稱，蘊藏從大型猿類到蛇類等豐富野生動物資源，而這些物種都可能成獵捕對象，這也讓當地居民暴露於伊波拉病毒等人畜共通傳染病的風險中。國際林業研究中心（CIFOR）估計，剛果盆地每年被獵捕並消費的野味高達450萬公噸。

伊波拉病毒最初於1976年在剛果與現今的南蘇丹同時被發現，被認為是源於受感染的果蝠等野生動物傳播給人類。專家表示，人們在處理與食用野味的過程，往往就是跨物種感染發生的時刻。 美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，雖然伊波拉病毒通常不經食物傳播，但非洲多宗病例與獵捕、宰殺及加工受感染動物的肉類密切相關。 非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）專家Tolbert Geewleh Nyenswah稱，只要人類、動物與環境之間持續接觸，類似疫情就可能反覆爆發。這也是為何在應對疫情時須採取「同一健康」（One Health）策略，因為人們仍與蝙蝠接觸，獵人仍在捕殺猴子，人類與自然環境的距離十分接近。