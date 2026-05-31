印度高溫近50度 留學生崩潰「內臟在沸騰」提前返中國

印度近期遭遇持續性極端高溫侵襲，北部及中部平原地區氣溫屢創新高，逼近攝氏50度。有中國留學生直呼「熱到內臟沸騰」，硬扛半個月後，最終被熱到提前回中國。 新德里最少40度 根據印度氣象局資料，北方邦班達（Banda）地區最高氣溫飆升至攝氏48.2度，首都新德里也出現45度高溫，並經歷近14年來最炎熱的5月夜晚，最低氣溫仍高達32.4度，較往年同期高出5.7度。 印度氣象局預估，今輪熱浪可能持續至5月底。相關統計顯示，在全球高溫城市排行榜前100名中，印度城市長年佔據95至98席，凸顯當地高溫問題日益嚴峻。

就讀新德里尼赫魯大學研究所一年級的中國留學生盧嘉藝接受《封面新聞》採訪表示，今年4月底開始便感受到前所未有的酷熱。她指出，當地氣溫普遍維持在40至43度之間，但宿舍環境甚至比戶外更悶熱。

新德里宿舍較戶外更熱 風扇吹出熱風 盧嘉藝透露，自己居住的學生宿舍沒有安裝空調，僅有一台電風扇，房間空間狹小且通風不佳，「只有一扇沒有紗窗的窗戶，一開窗就有蚊子飛進來。」即使整晚開風扇，吹出的依舊是陣陣熱風，讓她形容「感覺內臟都在沸騰」。 為了降溫，她每天只能頻繁沖澡，並依靠大量冰水消暑。宿舍門口設有冰水飲水機，她經常拿著1公升水瓶裝冰水，一個晚上就得補充四、五次。 白天時，由於校內教室空調效果有限，她經常帶著手提電腦前往連鎖咖啡店工作。她表示，許多當地咖啡店即使有冷氣，也不允許顧客長時間使用，而願意提供工作空間的場所往往人滿為患，同樣悶熱不堪。

盧嘉藝回憶，今年4月中旬前往印度北方邦宗教聖地瓦拉納西時，曾看見不少人直接睡在街頭或恒河河畔避暑，景象令她印象深刻。

感嘆印度酷熱程度與中國層次不同 來自陝西的她坦言，雖然過去在中國也曾經歷超過40度高溫，但印度的酷熱程度完全不同，「是另一種概念」。在高溫環境下苦撐近半個月後，她最終決定提前返中國。 她表示，原本計畫利用暑假留在印度拍攝相關素材，但身體實在無法負荷，只能放棄原定行程。「中國同學幾乎都回國了，印度本地同學也紛紛前往較涼爽的地區避暑。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章