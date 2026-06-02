熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-02 12:23
更新：2026-Jun-02 12:23

中國富商於柬埔寨被綁架勒索2百萬美元 遭撕票倒斃車內

分享：
中國富商於柬埔寨被綁架勒索2百萬美元 遭撕票倒斃車內

中國富商於柬埔寨被綁架勒索2百萬美元 遭撕票倒斃車內

adblk4

一名居住在柬埔寨首都金邊的中國籍房地產商，疑遭綁架、勒索並撕票，遺體在5月30日在一個空地被發現。警方初步調查顯示，死者生前曾遭多人毆打及虐待，疑犯一度向其家屬勒索200萬美元贖金。

《柬中時報》報道，這名死者為53歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），生前為地產公司商人，居住於金邊市一幢住宅19樓。據報案人、37歲貨車司機表示，當天上午約10時30分，他將車輛駛入該空地時，發現一輛白色汽車停泊在現場，車內後座躺著一名男子，他起初懷疑對方昏迷，遂打開車門查看，結果發現男子已經死亡，車內還有大量血跡，趕緊報警。

adblk5

死者妻子透露，丈夫於5月29日晚失蹤，查看住宅閉路電視錄影發現，當晚8時16分，有3名身份不明男子在停車場將其丈夫強行帶上一輛汽車後離開。她表示，5月30日凌晨約3時，其丈夫手機曾向她發送訊息，要求支付200萬美元贖金。此後對方持續發訊息施壓，直到當天上午8時47分，對方突然發信息稱「事情到此為止」，隨後失去聯繫，之後她接獲警方通知，證實丈夫遇害。

世界盃2026分組賽形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽A組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽B組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽C組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽D組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽E組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽F組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽G組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽H組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽I組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽J組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽K組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽L組形勢（開賽前） 世界盃2026分組賽 世界盃2026賽程，6月12日墨西哥對南非ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月13日加拿大對波斯尼亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月14日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月15日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月16日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月17日法國對塞內加爾ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月18日烏茲別克對哥倫比亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月19日墨西哥對南韓ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月21日（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月22日新西蘭對埃及ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月23日挪威對塞內加爾及約旦對阿爾及利亞ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月24日巴拿馬對克羅地亞及哥倫比亞對剛果民主共和國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月25日南非對日本ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月27日新西蘭對比利時ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月26日土耳其對美國ViuTV免費直播（am730製圖） 世界盃2026賽程，6月28日（am730製圖）

去年前生意伙伴上門追債

警方調查發現，死者妻子曾提及，丈夫自2014年起與一名中國籍男子因生意失敗，產生債務糾紛，去年該男子曾再次上門追討相關款項，雙方矛盾持續多年。警方目前正調查案件是否與相關商業糾紛有關。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務