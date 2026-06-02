中國富商於柬埔寨被綁架勒索2百萬美元 遭撕票倒斃車內

一名居住在柬埔寨首都金邊的中國籍房地產商，疑遭綁架、勒索並撕票，遺體在5月30日在一個空地被發現。警方初步調查顯示，死者生前曾遭多人毆打及虐待，疑犯一度向其家屬勒索200萬美元贖金。
《柬中時報》報道，這名死者為53歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），生前為地產公司商人，居住於金邊市一幢住宅19樓。據報案人、37歲貨車司機表示，當天上午約10時30分，他將車輛駛入該空地時，發現一輛白色汽車停泊在現場，車內後座躺著一名男子，他起初懷疑對方昏迷，遂打開車門查看，結果發現男子已經死亡，車內還有大量血跡，趕緊報警。
死者妻子透露，丈夫於5月29日晚失蹤，查看住宅閉路電視錄影發現，當晚8時16分，有3名身份不明男子在停車場將其丈夫強行帶上一輛汽車後離開。她表示，5月30日凌晨約3時，其丈夫手機曾向她發送訊息，要求支付200萬美元贖金。此後對方持續發訊息施壓，直到當天上午8時47分，對方突然發信息稱「事情到此為止」，隨後失去聯繫，之後她接獲警方通知，證實丈夫遇害。
去年前生意伙伴上門追債
警方調查發現，死者妻子曾提及，丈夫自2014年起與一名中國籍男子因生意失敗，產生債務糾紛，去年該男子曾再次上門追討相關款項，雙方矛盾持續多年。警方目前正調查案件是否與相關商業糾紛有關。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章