中國富商於柬埔寨被綁架勒索2百萬美元 遭撕票倒斃車內

一名居住在柬埔寨首都金邊的中國籍房地產商，疑遭綁架、勒索並撕票，遺體在5月30日在一個空地被發現。警方初步調查顯示，死者生前曾遭多人毆打及虐待，疑犯一度向其家屬勒索200萬美元贖金。

《柬中時報》報道，這名死者為53歲中國籍男子楊偉新（Yang Weixin，音譯），生前為地產公司商人，居住於金邊市一幢住宅19樓。據報案人、37歲貨車司機表示，當天上午約10時30分，他將車輛駛入該空地時，發現一輛白色汽車停泊在現場，車內後座躺著一名男子，他起初懷疑對方昏迷，遂打開車門查看，結果發現男子已經死亡，車內還有大量血跡，趕緊報警。