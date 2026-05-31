南韓廠長與同事吵架後中風亡 法院裁定屬職業災害 須予賠償

韓聯社報道，首爾行政法院近日針對死亡廠長的家屬對勞動福祉公團提出的訴訟，裁定家屬勝訴。案情指，該名廠長生前負責統籌生產業務，2024年3月在完成客戶貨物運送後，與一名同事爆發激烈口角，兩人隨後轉往休息室，持續爭吵約10分鐘後，廠長突然說很疲倦並躺下休息，不久後被同事發現昏迷，送院治療並診斷為腦出血，最終於4月離世。

公團認為，從死者職務及爭執內容判斷，難以認定已達到足以引發中風的急性壓力程度。此外，死者生前患有高血壓、高血脂等慢性疾病，且有飲酒和吸煙習慣，因此裁定其死亡屬於個人因素所致。家屬不服，於去年6月提出行政訴訟。

首爾行政法院認為，廠長與同事激烈吵架時承受的精神壓力，可能與原有的身體因素共同作用，進而影響身體狀況而發生腦出血，因此撤銷公團不賠償的裁決。法院指出，廠長當日與同事激烈爭執後隨即昏倒，認定其死亡與工作之間具有相當程度上的因果關係。