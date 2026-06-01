馬來西亞6‧1起社交媒體新規定 未滿16歲禁註冊帳號 違規平台最高罰款1976萬港元

馬來西亞網絡安全新規定周一(1日)起實施，要求各個社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下兒童及青少年註冊帳號，同時須加強內容管理，違者最高可罰款1,000萬令吉(約1,976.7萬港元)。
這項新規定適用於馬來西亞擁有800萬以上用戶的社交媒體，包括Facebook、Instagram、TikTok和YouTube。馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，當局將給予這些平台「寬限期」以落實相關措施，但未說明具體期限。
根據馬來西亞政府發布的資訊，未滿16歲的用戶從6月1日起不得註冊社交媒體帳號，各平台預計將實施「年齡驗證措施」，包括比對政府核發的身份證或護照等官方文件進行查核。
此外，社交媒體也須強化內容管理，平台必須「主動採取系統性措施，以降低有害內容風險」，例如建立「檢舉及回應機制、廣告商驗證措施，以及在適當情況下標示經變造的內容」。
馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，企業若未遵守上述2項規定，最高可處以罰款1000萬令吉。
澳洲去年12月立法，成為全球首個要求TikTok、YouTube、Snapchat等主要平台移除未滿16歲用戶帳號的國家，否則將面臨巨額罰款。
印尼同樣將加強監管，將青少年網絡使用權的責任歸於平台方，並於今年3月強制實施未滿16歲禁用社交媒體的禁令，未來計劃擴大至適用於「所有數碼平台」，同時研擬將網購平台一併納入監管。
土耳其國會今年4月也通過類似法例，將禁止未滿15歲兒童使用社交媒體。此外，挪威、希臘、法國、西班牙、丹麥等歐洲國家也宣布將推出類似限制措施。