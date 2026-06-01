馬來西亞6‧1起社交媒體新規定 未滿16歲禁註冊帳號 違規平台最高罰款1976萬港元

馬來西亞網絡安全新規定周一(1日)起實施，要求各個社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下兒童及青少年註冊帳號。(資料圖片)

馬來西亞網絡安全新規定周一(1日)起實施，要求各個社交媒體平台驗證用戶年齡，禁止16歲以下兒童及青少年註冊帳號，同時須加強內容管理，違者最高可罰款1,000萬令吉(約1,976.7萬港元)。

這項新規定適用於馬來西亞擁有800萬以上用戶的社交媒體，包括Facebook、Instagram、TikTok和YouTube。馬來西亞通訊及多媒體委員會表示，當局將給予這些平台「寬限期」以落實相關措施，但未說明具體期限。

根據馬來西亞政府發布的資訊，未滿16歲的用戶從6月1日起不得註冊社交媒體帳號，各平台預計將實施「年齡驗證措施」，包括比對政府核發的身份證或護照等官方文件進行查核。