伊波拉病毒｜剛果民主共和國增至343宗確診 中國派專家組抗疫

非洲伊波拉疫情持續，剛果民主共和國的確診個案增至343宗，最少42人染疫死亡。鄰國烏干達報告9宗確診，1人死亡。人道救援組織「國際救援委員會」警告，實際感染的人數可能大幅高於官方公佈的數字，又估計今輪疫情已經持續長達3個月，比上月中官方確認首宗個案更早開始傳播，目前只有約兩成接觸者受到追蹤，令控疫更加困難。 巴西表示，檢測結果確認兩名早前到過非洲伊波拉疫區的疑似患者，並未感染伊波拉病毒。

巴西兩疑似患者未感染

另外，中國國家衛健委的抗疫醫療專家組，凌晨從北京啟程前往剛果民主共和國，支援伊波拉疫情防控工作。衛健委表示，為弘揚國際團結抗疫精神，決定選派高水平抗疫醫療專家組到當地支援。專家組成員均有豐富疫情防控經驗，融合公共衛生、中西醫診療專業力量，將聯同當地醫療隊支援疫情防控，並推動兩地醫療、疾控機構的合作。

非洲疾控中心主任卡塞亞接受新華社訪問時指，剛果民主共和國及烏干達的伊波拉疫情令人非常擔憂，由於尚未有針對「本迪布焦型」病毒株的疫苗，加上疫區人員跨境流動頻繁，疫情有可能在區域內進一步傳播，但同時在各方共同努力下，疫情防控工作已取得初步成效。 非洲疾控中心和世衛組織正共同領導疫情應對工作，剛果民主共和國已有5名伊波拉患者康復，成為今輪疫情的首批康復病例，目前已有19名醫護人員染疫，6人不幸殉職。