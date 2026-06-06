死神來了｜印度酒店冰箱爆炸　20歲廚工遭碎片擊中身亡

印度古吉拉特邦一家酒店近日發生致命爆炸意外，一名年僅20歲的廚師遭冰箱碎片擊中頭部，最終因傷勢過重喪生，事發的致命影片，如今也在網上曝光，掀起熱議。
來不及反應就倒臥
綜合外媒報道，事件發生於古吉拉特邦（Gujarat）的塔卡爾吉克酒店廚房內，當時約有20名員工正在準備餐點，年僅20歲的西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）才到職一個月，當日並未被安排具體工作任務，僅站在廚房中間等待，同時拿着紙條複習日常工作內容，突然間，廚房冰箱發生猛烈爆炸，碎片向前飛射，直接朝着他的頭部強襲，造成他瞬間失去意識。
無奈的是，當同事將西索迪亞抬起時，他的白襯衫已經被鮮血染紅，最後送往醫院時，醫生仍宣告他因傷勢過重而死亡。閉路電視畫面隨後在網上曝光，清晰記錄了這場悲劇的發生過程，由於爆炸發生得極為突然，背對冰箱的西索迪亞來不及作出任何反應就倒臥在地。
扛起家中經濟責任
警方初步調查結果顯示，事故原因為冰箱壓縮機發生爆炸，目前已記錄為意外死亡事件。詳細情況仍待進一步釐清。
令人感到不捨的是，西索迪亞的父親在一年前過世，身為長子的他扛起家中經濟責任，一個月前在兩名表兄弟的引薦下才到酒店廚房工作，沒想到這份工作竟然成為他生命的終點，留下家人無盡的悲痛。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章