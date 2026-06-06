死神來了｜印度酒店冰箱爆炸　20歲廚工遭碎片擊中身亡

印度古吉拉特邦一家酒店近日發生致命爆炸意外，一名年僅20歲的廚師遭冰箱碎片擊中頭部，最終因傷勢過重喪生，事發的致命影片，如今也在網上曝光，掀起熱議。

來不及反應就倒臥

綜合外媒報道，事件發生於古吉拉特邦（Gujarat）的塔卡爾吉克酒店廚房內，當時約有20名員工正在準備餐點，年僅20歲的西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）才到職一個月，當日並未被安排具體工作任務，僅站在廚房中間等待，同時拿着紙條複習日常工作內容，突然間，廚房冰箱發生猛烈爆炸，碎片向前飛射，直接朝着他的頭部強襲，造成他瞬間失去意識。