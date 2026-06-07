伊波拉病毒｜剛果民主共和國及烏干達累計逾500病例　世衛警告疫情仍未受控

世界衛生組織（WHO）警告，由罕見「邦迪布焦伊波拉病毒」（Bundibugyo Ebola virus）引發的新一輪疫情正在非洲中部快速擴散，目前已從剛果民主共和國（DRC）蔓延至鄰國烏干達。WHO表示，疫情仍遠未受到控制，並已宣布此波疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），為全球最高級別的公共衛生警報之一。 剛果民主共和國488宗確診86死 根據剛果民主共和國政府公布數據，截至6月初，全國累計確診病例已增至488例，死亡人數達86人。疫情主要集中在東部伊圖里省（Ituri），並已擴散至北基伍省（North Kivu）與南基伍省（South Kivu）等地區。當地衛生部指出，社區傳播情況正在加劇，單日新增病例數持續攀升。

鄰近的烏干達也已出現跨境感染。截至目前，當局已確認19宗病例及2宗死亡案例。許多患者與剛果疫情存在直接或間接關聯，包括跨境司機、醫護人員及前往烏干達就醫的剛果民主共和國居民。 為防止病毒擴散，烏干達政府已大幅限制與剛果接壤的西部邊境通行，部分關口幾乎關閉。然而，聯合國國際移民組織（IOM）警告，過度封鎖邊境可能導致民眾改行未受監控的非法通道，反而增加疫情擴散風險。

據悉WHO已推出一項為期六個月、總額5.18億美元的應變計劃，與非洲疾病管制與預防中心及各國政府合作，加強邊境篩檢、實驗室檢測、治療中心建設及社區宣導工作。 美國疾病管制與預防中心也已啟動國際支援機制。CDC指出，目前疫情對美國本土風險仍低，但若防疫措施未能有效執行，疫情規模可能持續擴大，甚至有機會成為歷來最嚴重的伊波拉疫情之一，與2014年至2016年間席捲西非、造成超過1.1萬人死亡的大流行相提並論。 專家指出，雖然全球醫療體系近年累積了豐富的伊波拉防疫經驗，但剛果民主共和國東部長期受武裝衝突、醫療資源不足及人口頻繁流動影響，使疫情控制工作格外困難。WHO呼籲國際社會持續提供資金與醫療支援，避免疫情進一步向非洲其他國家甚至全球擴散。