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國際
出版：2026-Jun-07 17:38
更新：2026-Jun-07 17:38

男子上機前驚見護照有奇怪圖像 真相令他哭笑不得 旅程取消但高EQ備受讚賞

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事主的護照被畫花。(互聯網)

事主的護照被畫花。(互聯網)

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馬來西亞一名男子日前執行李，準備當晚搭飛機出國時，驚見護照上有「奇怪圖案」，而且即場發現「犯人」——他的3歲兒子。

網民@Empatdua.ebonylane在社交網站Threads表示，「真的想哭，今晚就要搭飛機了，結果在收拾行李時，發現小孩一直在護照上亂畫」，直言「完全沒留意他甚麼時間拿到護照」。

畫上小鳥及一幅「抽象畫」

照片可見他的護照被「加工」了一隻小鳥，旁邊是一幅「抽象畫」，下方則是有20及21字樣。

事主在Threads祈求網民集氣，雖事與願違，但他仍保持冷靜，被讚高EQ。(互聯網)

事主在Threads祈求網民集氣，雖事與願違，但他仍保持冷靜，被讚高EQ。(互聯網)

他叫網民替他集氣祈禱，希望有關方面仍會讓他持「加工」護照上機。但他其後在補充貼文中說，移民局確認他護照已「損壞」需補辦，他因此需要改機票，花費620馬幣(約1,202港元)；由於時值周末，事主須待星期一移民局辦工才可辦理相關手續。

有網民慨嘆事主把護照亂放，「為何會放在孩子拿得到的地方呢？」獲幾百個like，但也有不少人安慰事主。事主則回應「我今天學到的是，永遠相信每件事的發生都有其意義。要知足常樂，接受現實。你的心會更快平靜下來」

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事主也不怪責兒子，「他才3歲，他只是不停地說『我們去機場吧』，他還不明白，行程因為他自己的行為而改變了」，不少網民大讚事主夠冷靜、EQ高，「一切事情發生都有其原因，只是我們暫時不知道為甚麼」。

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