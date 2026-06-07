男子上機前驚見護照有奇怪圖像 真相令他哭笑不得 旅程取消但高EQ備受讚賞

照片可見他的護照被「加工」了一隻小鳥，旁邊是一幅「抽象畫」，下方則是有20及21字樣。

事主在Threads祈求網民集氣，雖事與願違，但他仍保持冷靜，被讚高EQ。(互聯網)

他叫網民替他集氣祈禱，希望有關方面仍會讓他持「加工」護照上機。但他其後在補充貼文中說，移民局確認他護照已「損壞」需補辦，他因此需要改機票，花費620馬幣(約1,202港元)；由於時值周末，事主須待星期一移民局辦工才可辦理相關手續。

有網民慨嘆事主把護照亂放，「為何會放在孩子拿得到的地方呢？」獲幾百個like，但也有不少人安慰事主。事主則回應「我今天學到的是，永遠相信每件事的發生都有其意義。要知足常樂，接受現實。你的心會更快平靜下來」