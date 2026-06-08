日本外國人鄰里糾紛　居日華人回應稱「中國人」很不禮貌

在社交平台上，再出現日本人與外國居民發生的糾紛。一名在日本居住的華人，因為在自己的院子留下垃圾引來烏鴉，被鄰居留下訊息要求改善，但該華人隨後以日語長文回應，指責對方直接叫他「中國人」是很不禮貌。
在社交平台上，有一封關於居日華人與日本人鄰居糾紛的信件。在最初的訊息中，日本人鄰居投入華人院子的紙張寫上了簡體字的句子：「中國人，不要把廚餘垃圾放在院子裡。從大清早開始就會有很多烏鴉飛來，給整個附近社區造成困擾。不要把日本弄。」從語法及錯字，可以估計是翻譯軟件所寫成。
稱垃圾在自己院子不影響他人
然而該位華人隨後也以手寫日文回應鄰居。先是指控對方，以「中國人」稱呼並不禮貌，又透露自己姓「王」，同時又表示把東西投向人家院子並不洽當，應直接放在其信箱。在信中，該華人又表示自己在日本居住多年，已讀懂和寫日文。他又表示，烏鴉的問題都困擾自己，所以只能裝上網及驅除烏鴉的裝置。又稱垃圾放在自己院子裡，沒有影響他人，而烏鴉即使沒有垃圾都會四處飛翔，不認為自己存有問題，並表示自己不希望與他人衝突。
不過在社交平台上，日本網民都在笑言「被叫日本人我不覺得被冒犯」，又指姓王的這位鄰居，其實只要不把廚餘放在院子就不會吸引烏鴉，他只是在為自己的行為找籍口。