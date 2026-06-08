日本外國人鄰里糾紛　居日華人回應稱「中國人」很不禮貌

在社交平台上，再出現日本人與外國居民發生的糾紛。一名在日本居住的華人，因為在自己的院子留下垃圾引來烏鴉，被鄰居留下訊息要求改善，但該華人隨後以日語長文回應，指責對方直接叫他「中國人」是很不禮貌。

在社交平台上，有一封關於居日華人與日本人鄰居糾紛的信件。在最初的訊息中，日本人鄰居投入華人院子的紙張寫上了簡體字的句子：「中國人，不要把廚餘垃圾放在院子裡。從大清早開始就會有很多烏鴉飛來，給整個附近社區造成困擾。不要把日本弄。」從語法及錯字，可以估計是翻譯軟件所寫成。