日本AV女優藤咲舞道歉　承認赴台灣賣淫被捕

日本AV女優藤咲舞涉嫌在台灣賣淫被捕案件，藤咲舞周日（7日）在社交平台承認事件，並為事件辜負經理人、公司及支持者信任而道歉。而日本的色情影片行業近期亦掘捲入印尼未成年少女賣淫事件。

藤咲舞在星期日於社交平台，就有關於在台灣賣淫被捕案件道歉。她表示案件是約在半年前發生，並承認有關的報道。她表示已向經理人公司重新審視個人拍攝及發展的計劃。而有媒體就指，她的活動會暫時停止。根據台灣及日本媒體的報道，藤咲舞在去年11月中，在台北市士林區的天母一間酒店，被埋伏的警察截查拘捕，之後被遣返回日本。根據台灣的法例，最少3年內她被禁止入境台灣，而她過去曾出席過在台灣的成人展覽。