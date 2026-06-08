日本AV女優藤咲舞道歉　承認赴台灣賣淫被捕

日本AV女優藤咲舞涉嫌在台灣賣淫被捕案件，藤咲舞周日（7日）在社交平台承認事件，並為事件辜負經理人、公司及支持者信任而道歉。而日本的色情影片行業近期亦掘捲入印尼未成年少女賣淫事件。
藤咲舞在星期日於社交平台，就有關於在台灣賣淫被捕案件道歉。她表示案件是約在半年前發生，並承認有關的報道。她表示已向經理人公司重新審視個人拍攝及發展的計劃。而有媒體就指，她的活動會暫時停止。根據台灣及日本媒體的報道，藤咲舞在去年11月中，在台北市士林區的天母一間酒店，被埋伏的警察截查拘捕，之後被遣返回日本。根據台灣的法例，最少3年內她被禁止入境台灣，而她過去曾出席過在台灣的成人展覽。
另外日本媒體又報道，日本成人電影製作公司SOD近期在社交平台刊登一張新影片的宣傳，當中疑涉及在印尼的兒童賣淫。圖片中有1名年輕女性與多名的男性，暗示當地的兒童賣淫。而印尼的日本大使館也在5月13日發文，指印尼警方在社交平台發現多條的日語的帖文，暗示在雅加蘭及勿加泗的兒童賣淫活動，並展開調查。大使館提醒在印尼境內屬於違法行為，同時也在日本算是規外犯罪，呼籲公民避免從事非法活動。據報道，有關影片在上星期已於日本最大成人影片銷售平台FANZA下架。
この度、一部報道により、ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。— 藤咲 まい👶🏻💙 (@mai_fujisaki_) June 7, 2026
報道されている件につきましては約半年前の出来事になります。私の軽率な行動によって、ファンの皆様、関係者の皆様、所属事務所の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまいました。…