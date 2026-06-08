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國際
出版：2026-Jun-08 18:43
更新：2026-Jun-08 18:43

日本AV女優藤咲舞道歉　承認赴台灣賣淫被捕

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日本AV女優藤咲舞承認賣淫指控及道歉。(X)

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日本AV女優藤咲舞涉嫌在台灣賣淫被捕案件，藤咲舞周日（7日）在社交平台承認事件，並為事件辜負經理人、公司及支持者信任而道歉。而日本的色情影片行業近期亦掘捲入印尼未成年少女賣淫事件。

藤咲舞在星期日於社交平台，就有關於在台灣賣淫被捕案件道歉。她表示案件是約在半年前發生，並承認有關的報道。她表示已向經理人公司重新審視個人拍攝及發展的計劃。而有媒體就指，她的活動會暫時停止。根據台灣及日本媒體的報道，藤咲舞在去年11月中，在台北市士林區的天母一間酒店，被埋伏的警察截查拘捕，之後被遣返回日本。根據台灣的法例，最少3年內她被禁止入境台灣，而她過去曾出席過在台灣的成人展覽。

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日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(影片截圖) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG) 日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市士林區一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。(IG)

另外日本媒體又報道，日本成人電影製作公司SOD近期在社交平台刊登一張新影片的宣傳，當中疑涉及在印尼的兒童賣淫。圖片中有1名年輕女性與多名的男性，暗示當地的兒童賣淫。而印尼的日本大使館也在5月13日發文，指印尼警方在社交平台發現多條的日語的帖文，暗示在雅加蘭及勿加泗的兒童賣淫活動，並展開調查。大使館提醒在印尼境內屬於違法行為，同時也在日本算是規外犯罪，呼籲公民避免從事非法活動。據報道，有關影片在上星期已於日本最大成人影片銷售平台FANZA下架。

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