特朗普受夠了！專訪期間怒極離場 因一事被焫著(有片)

美國全國廣播公司(NBC)周日播出美國總統特朗普的專訪，可見他在訪問期間跟主持人爆發激烈爭吵，最終憤而中斷訪問，提前離場。

是次專訪於本月5日在威斯康辛州一農場錄製，由著名新聞節目《與新聞界對話》(Meet the Press)主持人韋爾克訪問特朗普。韋爾克就伊朗問題尖銳提問，令現場氣氛逐漸緊張，在談到「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)話題時，雙方激烈交鋒，緊張氣氛升級。

特朗普指選舉舞弊 被主持質疑無證據

特朗普之後聲稱2020年總統選舉被「操縱」，並質疑近期加州初選存在問題。韋爾克稱特朗普無證無據時，特朗普隨即抨擊NBC、該節目及其他多間傳媒，「你都是腐敗，節目《Meet the Press》也腐敗，ABC、CBS和CNN也是，你們的電視台片面又腐敗，我們到此為止，因為我已經受夠了」。韋爾克連忙挽留，但特朗普「去意已決」，稱若國家有不誠實的傳媒，永遠無法變得強大，然後摘下米高峰，憤然離席。