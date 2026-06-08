特朗普受夠了！專訪期間怒極離場 因一事被焫著(有片)

美國全國廣播公司(NBC)周日播出美國總統特朗普的專訪，可見他在訪問期間跟主持人爆發激烈爭吵，最終憤而中斷訪問，提前離場。
是次專訪於本月5日在威斯康辛州一農場錄製，由著名新聞節目《與新聞界對話》(Meet the Press)主持人韋爾克訪問特朗普。韋爾克就伊朗問題尖銳提問，令現場氣氛逐漸緊張，在談到「反武器化基金」(Anti-Weaponization Fund)話題時，雙方激烈交鋒，緊張氣氛升級。
特朗普指選舉舞弊 被主持質疑無證據
特朗普之後聲稱2020年總統選舉被「操縱」，並質疑近期加州初選存在問題。韋爾克稱特朗普無證無據時，特朗普隨即抨擊NBC、該節目及其他多間傳媒，「你都是腐敗，節目《Meet the Press》也腐敗，ABC、CBS和CNN也是，你們的電視台片面又腐敗，我們到此為止，因為我已經受夠了」。韋爾克連忙挽留，但特朗普「去意已決」，稱若國家有不誠實的傳媒，永遠無法變得強大，然後摘下米高峰，憤然離席。
特朗普此專訪在周日，即美伊戰事屆滿100日播出，據報錄影期間當地下大雨，雨水曬在金屬屋頂造成巨大聲響影響錄影。有報道指，特朗普在專訪後的一次會議上，稱「因為一直在下雨，我對他們有些生氣」。據報，特朗普已同意再次接受韋爾克專訪。
「反武器化基金」惹爭議
特朗普及其企業此前因2019年至2020年稅務申報訊息遭一名前承包商洩露，而起訴美國國家稅務局，索償100億美元。今年5月，雙方達成和解協議，特朗普同意撤控，美國司法部則設立一項總額約18億美元的「反武器化基金」。
「反武器化基金」跟實質武器無關，而是指一筆用於補償特朗普認為遭受前任拜登政府「司法武器化」(政治迫害)對待的人士的儲備金。「反武器化基金」遭受兩黨議員質疑，有議員認為它可能會被用於向2021年1月6日國會山騷亂事件的特朗普支持者，提供補償。美國司法部本月2日宣布放棄該基金計劃。