日本最年輕市長請16周產假創首例 被批浪費公帑 再掀女性從政與職場平權爭議

日本最年輕市長、35歲的川田翔子正懷孕，預產期為9月，她決定請16周產假，再度引起日本女性從政及職場平權的爭議。川田翔子近日接受CNN訪問，直言女性在日本守舊的職場文化中仍被迫面臨「職業與當母親二選一」的困境，她希望自己能成為改變制度的契機。

川田翔子2023年以33歲之齡當選京都府八幡市市長，為日本最年輕市長。她9月將分娩，日前宣布預產期前後將分別請產假8周，成為日本在任市長首例。對此，日本輿論隨即出現不少批評聲音，質疑民選官員請產假是浪費納稅人金錢。川田翔子回應表示，她接觸到的民眾及市府同僚多半給予支持，要她安心休養。