日本最年輕市長請16周產假創首例 被批浪費公帑 再掀女性從政與職場平權爭議

日本最年輕市長、35歲的川田翔子正懷孕，預產期為9月，她決定請16周產假，再度引起日本女性從政及職場平權的爭議。川田翔子近日接受CNN訪問，直言女性在日本守舊的職場文化中仍被迫面臨「職業與當母親二選一」的困境，她希望自己能成為改變制度的契機。
川田翔子2023年以33歲之齡當選京都府八幡市市長，為日本最年輕市長。她9月將分娩，日前宣布預產期前後將分別請產假8周，成為日本在任市長首例。對此，日本輿論隨即出現不少批評聲音，質疑民選官員請產假是浪費納稅人金錢。川田翔子回應表示，她接觸到的民眾及市府同僚多半給予支持，要她安心休養。
希望打破日本職場守舊觀念
川田翔子強調，女性不該被迫在事業和育兒之間作選擇，希望自己的例子能有助打破日本職場的守舊觀念。她說：「我希望這件事不只能鼓勵受薪員工，也讓企業高層、各行各業的從業員明白到，生育與育兒等人生重要階段，應要跟工作取得適當平衡。」
日本女性從政長期處於弱勢
在川田翔子計劃下，她放產假期間，市長職務將交由副市長暫代，但她仍會關心市政推行進度。有日本學者指出，日本現行制度並沒預設市長會請產假，所以既無條文禁止，也沒有權益保障。
根據各國議會聯盟(IPU)統計，日本女性從政長期處於弱勢，眾議院女議員比例至今仍不足15%。但隨著高市早苗當選首相，地方政治慢慢有了轉變，且過去5年，女市長已從50人增至80人。