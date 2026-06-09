中國電騙入侵澳洲 假冒執法官員脅迫操控 受害人逐步墮陷阱匯款77萬港元

澳洲廣播公司(ABC)周一(8日)報道，來自中國的電騙集團已入侵澳洲，冒充執法人員行騙。澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)啟動防騙宣傳計劃，提醒民眾須謹防騙徒手法。 ACCC去年收到涉假冒中國執法機關的電騙舉報案件，超過1,200宗。副主席洛威(Katrina Lowe)表示，冒充執法人員詐騙的手法已使用多年，騙徒手段愈來愈精密高明。ACCC收到的舉報案中，一小部分涉及詐騙集團成員於澳洲穿著制服，親自出現在受害人面前。她說：「我們發現，騙徒極之有效地利用科技和心理操控手法，誘騙受害者落入犯罪陷阱。」

ABC報道，新省警方去年在悉尼拘捕一名24歲中國女子，隨後將她移送至昆士蘭省。之前有人舉報這名女子涉嫌假冒官員，詐騙澳洲國內的國際學生。警方表示，騙徒曾威脅要將受害人遣返回國，並且脅迫受害人必須交出金錢和開設銀行帳戶。 此外，曾遇中國電騙的受害人賈斯汀(Justin，化名)，去年12月接到自稱是澳洲駐香港領事館的來電，對方聲稱，有人用賈斯汀的姓名登記電話帳號，並向多名澳洲人發出詐騙短訊。對方再恐嚇，此案會影響到賈斯汀在中國的出入境權利，他的護照效力也可能受到影響。

賈斯汀憶述，電話隨後被轉接到一個自稱是上海公安局的部門，並告訴他已涉及一宗洗錢犯罪案。在一次透過微軟Teams進行的視像通話中，對方向賈斯汀展示一份拘捕令文件，並指這是一宗ABC報道過的案件。騙徒聲稱，ABC報道提到澳洲安全情報組織(ASIO)和澳洲聯邦警察等澳洲執法機構，已針對此案與上海警方展開合作。

賈斯汀說：「我當時感到恐懼、震驚、困惑和懷疑交雜，一直在想，這種事怎麼會發生。」他還被要求保持在微軟Teams線上，必須隨時開啟攝影機，連睡覺時也得保持開啟。結果，他多次向對方匯款，總數接近14萬澳元(約77.3萬港元)，後來才意識到是騙局，於是向銀行和警方報案。 澳洲政府5月28日發布新聞稿指出，2025年10月至12月，澳洲各電訊公司共攔截約1億990萬個詐騙電話和4,110萬則詐騙短訊。電騙已導致澳洲損失多達數十億澳元。