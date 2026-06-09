報告：柬埔寨掃蕩詐騙集團數月成效不彰 仍有數十詐騙園區運作

國際特赦組織(Amnesty International)周一(8日)發表報告指出，儘管柬埔寨當局已對國內詐騙園區進行了數個月掃蕩，但在已知的86個園區中，僅24個遭查封，數十個疑似詐騙中心仍在運作。
路透社報道，這份長176頁的報告批評，柬埔寨政府的掃蕩許多常是被動行動或無效，或因為詐騙園區操作者顯然與警方有勾結，而效果減弱。例如有逃出的人表示，掃蕩期間他們曾被移往柬埔寨各地逃避追捕。
國際特赦組織在報告中指出，研究員訪問過73名曾被關在柬埔寨詐騙園區的人，他們全都表示曾經經歷或目睹虐待情況，包括6名女子稱遭到性侵。
報告並指責柬埔寨當局將從詐騙園區逃離或獲釋的人當作非法移民，而非把他們視為人口販賣的受害人。
結論指出，柬埔寨對詐騙園區的掃盪在兩大關鍵方面都失敗，無論是對一些知名園區的調查及查封，或是對從園區逃離或被帶走的受害人提供保護和協助。
柬埔寨政府隨後發聲明反駁國際特赦組織。負責打擊網絡詐騙的國務部長Chhay Sinarith批評，這份報告「有選擇性、片面且缺乏對實地情況的充分了解」。
Sinarith指出，柬埔寨已將25間疑似涉及詐騙的賭場撤銷營業執照，並已起訴近1,500名來自19國的疑犯，還將接近1萬9,000名外國人驅逐出境。另有約29萬涉及的外國人已自願離境。
柬埔寨政府表示，打擊詐騙中心困難，因為犯罪網絡跨越國界並具有高度適應力，且為了逃避執法，都經過精心安排。