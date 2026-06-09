報告：柬埔寨掃蕩詐騙集團數月成效不彰 仍有數十詐騙園區運作

國際特赦組織周一發表報告指出，儘管柬埔寨當局已對國內詐騙園區進行了數個月掃蕩，但在已知的86個園區中，僅24個遭查封，數十個疑似詐騙中心仍在運作。圖為柬埔寨部分詐騙園區。(互聯網)

國際特赦組織(Amnesty International)周一(8日)發表報告指出，儘管柬埔寨當局已對國內詐騙園區進行了數個月掃蕩，但在已知的86個園區中，僅24個遭查封，數十個疑似詐騙中心仍在運作。

路透社報道，這份長176頁的報告批評，柬埔寨政府的掃蕩許多常是被動行動或無效，或因為詐騙園區操作者顯然與警方有勾結，而效果減弱。例如有逃出的人表示，掃蕩期間他們曾被移往柬埔寨各地逃避追捕。

國際特赦組織在報告中指出，研究員訪問過73名曾被關在柬埔寨詐騙園區的人，他們全都表示曾經經歷或目睹虐待情況，包括6名女子稱遭到性侵。