美國生育率下跌同智能手機有關？最新研究咁樣解釋

美國一項最新研究顯示，智能手機普及，可能是導致美國生育率下跌的重要因素之一。(資料圖片)

美國國家經濟研究局(NBER)周一(8日)發表的這項研究以「iPhone是避孕工具嗎？」為題，探討自2007年以來，美國生育率下跌22%的原因。研究指出，過去外界曾將此歸因於2008年金融危機，然而隨著經濟復甦，生育率仍未回升。美國生育率持續下跌，其他可能原因包括避孕普及、女性教育程度提升，以及住房及育兒開支上升等，但至今仍未能確定明確的原因。

美國一項最新研究顯示，智能手機普及，可能是導致美國生育率下跌的重要因素之一。

研究發現，iPhone普及與美國15至19歲女性生育率下跌4.5%至8%，以及20至24歲女性生育率下跌3.2%至6.6%存在關連。但研究人員強調，iPhone並非造成生育率下降的「唯一因素」，但智能手機面世，確實在2007年後生育率下跌扮演著重要角色，因為它改變了人們行為模式，減少面對面互動。

另一項於5月發表的研究也發現類似趨勢，辛辛那提大學經濟學家哈德遜(Nathan Hudson)及波耶多(Hernan Moscoso Boedo)分析128個國家的數據，研究智能手機普及率與青少年生育率之間的關係。結果顯示，當智能手機開始普及後，生育率下跌速度明顯加快，且此現象存在於不同醫療、福利、經濟及文化背景的國家。研究認為，這反映出「全球正面臨一場共同的科技衝擊」。

研究員寫道：「隨著智能手機普及，與朋友面對面相處的時間以及性行為都急劇減少，與此同時，色情內容消費增加，可能取代伴侶性行為。」

另有學者看法不同

然而，部分學者對此仍有保留，認為美國青少年生育率早在1990年代初期就開始下降，遠早於智能手機普及的年代。美國疾控中心(CDC)指出，美國生育率已降至歷史低點，而多數亞洲主要經濟體也面臨未來人口萎縮的危機。

中國2016年放棄實施多年的一孩政策，日本和南韓則投入大量資源鼓勵生育，但成效有限。另一方面，撒哈拉沙漠以南非洲等較貧窮地區仍維持高生育率，而印度、巴西等中等收入國家正面臨生育率快速下跌的挑戰。