最後一次主持開發者大會 庫克拭淚 告別發言稱「畢生榮耀」(有片)｜國際專題

美國蘋果公司(Apple)周二舉行全球開發者大會(WWDC)，宣示進一步邁進AI時代，放棄「單打獨鬥路線」，發布運用了Google技術打造的Apple Intelligence以及「Siri AI」人工智能助理，可在iPhone、iPad與Mac之間跨機種使用。外界同樣關注的還有即將卸任的CEO庫克(Tim Cook)在台上的灑淚告別時刻。 發布Siri推出以來最大幅度AI升級 今年WWDC於蘋果總部所在地加州庫比蒂諾(Cupertino)舉行，蘋果端出自2011年Siri推出以來最大幅度的AI升級，推出與Google合作開發的全新Siri AI助理，可跨App進行各項任務，例如透過文字或語音，直接詢問AI叫它找出舊相片、郵件及訊息等；相機結合Siri後，視覺智能可搜尋並辨識使用者正在觀看的內容，並提供相關資訊，例如分析餐點營養細節，或判斷背包是否適合hand carry上機等。

Siri AI由Apple Intelligence驅動，有更精準閱讀畫面、更理解語言、可自訂聲調語速而且有更廣闊的資訊。此外，iOS 27將會新增一個獨立的Siri App，而且介面不再是彩虹框框，而是一個透明的動態島。不過Apple宣布歐盟及中國地區暫未可使用部分AI功能。 65歲的庫克將於今年9月卸下CEO職務，交棒給硬體工程資深副總裁特努斯(John Ternus)。今次是他以蘋果CEO身份最後一次主持WWDC這場年度盛會，庫克在開場時親自上台，台下出席大會的開發者們隨即站立向他鼓掌歡呼，並舉機拍攝，庫克連忙合十致謝，並笑言「我從未見過那麼多的iPhone！」期間被拍到疑似拭淚的畫面。

大會之後播出Siri AI及蘋果其他新發布的片段。2011年從喬布斯(Steve Jobs)手中接下CEO職位的庫克，至今掌舵蘋果15年，他在片段尾聲作簡短「告別演說」，表示擔任CEO以來最精彩的一些時刻，就是出席類似WWDC的活動，「與你們所有人(開發者)分享強大的新工具，然後看到你們運用它們創造出的成果」，這「一直提醒著我，想像力是沒有極限的」。 「最好的時刻仍在前方」 庫克表示，「多年來，你們幫助人們以非凡而嶄新的方式，連繫、創作、學習以及體驗這個世界」，而他相信「最好的時刻仍在前方」(the best is still ahead)」。他說，蘋果始終秉持「打造全球最佳產品，豐富人們生活體驗」的理念，對他而言，能與那些以創意、關懷與信念，持續為人們生活帶來深遠影響的團隊一起推動這項使命，是他的「畢生榮耀」(honour of a lifetime)。

庫克任內業績亮麗 被指AI布局太慢 庫克將於9月1日正式卸任，由特努斯接棒。在庫克領導下，蘋果開創Apple Watch、AirPods及Vision Pro等產品，並建立Apple Pay及iCloud等；而蘋果的營收從約1,082億美元增長至逾4161億美元，市值從約3,500億美元升至4萬億美元，但庫克任內的最大缺點，是被指在AI的布局過於緩慢。至於51歲接班人特努斯是硬體工程高級副總裁，已効力蘋果 25年，曾主導MacBook、iMac及iPhone17等產品研發；外界相信特努斯上台後將把戰略重心放在產品上，面臨最大挑戰之一是讓Apple Intelligence發展並站穩陣腳，其第一個重大考驗將是今年9月的iPhone新機發表。

庫克的「告別演說」片段︰

全場為庫克站立鼓掌片段︰