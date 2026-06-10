北愛移民割頸襲擊受害人失左眼 貝爾法斯特示威百名蒙面人燒車燒屋 (有片)

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特爆發反移民示威，百名蒙面人手持玻璃樽和磚頭，高叫「外國人滾出去」，並放火燒垃圾箱、汽車和房屋；隨處可見熊熊烈火，有巴士陷火海燒剩鐵架，亦有一間超級市場遭縱火。挑起這場怒火的是一名30歲尋求庇護的蘇丹男子周一(8日)持刀在街頭襲擊一名四十多歲男子，壓著對方在地上割頸，後者眼睛、臉部和背部傷勢嚴重。該蘇丹移民周三(10日)提堂，被控企圖謀殺。法庭指，受害人為四十多歲的Steven Ogilvy，他失去左眼、右眼也損毀，頸、背受傷。施襲者為30歲男子Hadi Alodid。

居民抱嬰逃生

示威發生在襲擊翌日，報道指有人於社交網號召民眾上街抗議，至周二晚上8時，穿著黑衣的蒙面人推著起火的垃圾箱往一架巴士，燒著巴士並冒出大量濃煙，之後有房屋和其他汽車相繼被放火，一間超市也受波及。報道指，有居民抱著嬰兒逃出起火的建築物。一名居民稱，其所住的一條街汽車和房屋都起火，她被逼離開家園。另一名住了當地13年的男子稱，他的房屋完全燒毀，連帶父親的遺物也沒有了。他指最先是屋外的汽車被燒著，火勢愈燒愈大，他從家裡立即離開。不久後那汽車爆炸，他的屋子開始被燒著。