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國際
出版：2026-Jun-10 17:57
更新：2026-Jun-10 17:57

北愛移民割頸襲擊受害人失左眼 貝爾法斯特示威百名蒙面人燒車燒屋 (有片)

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北愛

北愛反移民示威變成暴力，汽車和房屋遭縱火。(美聯社)

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英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特爆發反移民示威，百名蒙面人手持玻璃樽和磚頭，高叫「外國人滾出去」，並放火燒垃圾箱、汽車和房屋；隨處可見熊熊烈火，有巴士陷火海燒剩鐵架，亦有一間超級市場遭縱火。挑起這場怒火的是一名30歲尋求庇護的蘇丹男子周一(8日)持刀在街頭襲擊一名四十多歲男子，壓著對方在地上割頸，後者眼睛、臉部和背部傷勢嚴重。該蘇丹移民周三(10日)提堂，被控企圖謀殺。法庭指，受害人為四十多歲的Steven Ogilvy，他失去左眼、右眼也損毀，頸、背受傷。施襲者為30歲男子Hadi Alodid。

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居民抱嬰逃生

示威發生在襲擊翌日，報道指有人於社交網號召民眾上街抗議，至周二晚上8時，穿著黑衣的蒙面人推著起火的垃圾箱往一架巴士，燒著巴士並冒出大量濃煙，之後有房屋和其他汽車相繼被放火，一間超市也受波及。報道指，有居民抱著嬰兒逃出起火的建築物。一名居民稱，其所住的一條街汽車和房屋都起火，她被逼離開家園。另一名住了當地13年的男子稱，他的房屋完全燒毀，連帶父親的遺物也沒有了。他指最先是屋外的汽車被燒著，火勢愈燒愈大，他從家裡立即離開。不久後那汽車爆炸，他的屋子開始被燒著。

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兇徒從「後門」進入北愛引關注

另一來自剛果民主共和國的男子稱，他居於受襲街道近10年，與鄰居關係良好，但周二晚發生的騷亂十分可怕。報道指，受害人Steven Ogilvy與兇徒Hadi Alodid居於同一條街的政府資助房屋。英媒指，Alodid從「後門」進入英國引起關注，指他先抵達愛爾蘭，於毋須出示護照情況下進入北愛，從而尋求庇護。另有指，相對於英國其他地區，北愛的移民和少數民族人口相對較少；根據2021年人口普查，當地97%居民為白人。

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