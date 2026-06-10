北愛移民割頸襲擊受害人失左眼 貝爾法斯特示威百名蒙面人燒車燒屋 (有片)

英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特爆發反移民示威，百名蒙面人手持玻璃樽和磚頭，高叫「外國人滾出去」，並放火燒垃圾箱、汽車和房屋；隨處可見熊熊烈火，有巴士陷火海燒剩鐵架，亦有一間超級市場遭縱火。挑起這場怒火的是一名30歲尋求庇護的蘇丹男子周一(8日)持刀在街頭襲擊一名四十多歲男子，壓著對方在地上割頸，後者眼睛、臉部和背部傷勢嚴重。該蘇丹移民周三(10日)提堂，被控企圖謀殺。法庭指，受害人為四十多歲的Steven Ogilvy，他失去左眼、右眼也損毀，頸、背受傷。施襲者為30歲男子Hadi Alodid。
居民抱嬰逃生
示威發生在襲擊翌日，報道指有人於社交網號召民眾上街抗議，至周二晚上8時，穿著黑衣的蒙面人推著起火的垃圾箱往一架巴士，燒著巴士並冒出大量濃煙，之後有房屋和其他汽車相繼被放火，一間超市也受波及。報道指，有居民抱著嬰兒逃出起火的建築物。一名居民稱，其所住的一條街汽車和房屋都起火，她被逼離開家園。另一名住了當地13年的男子稱，他的房屋完全燒毀，連帶父親的遺物也沒有了。他指最先是屋外的汽車被燒著，火勢愈燒愈大，他從家裡立即離開。不久後那汽車爆炸，他的屋子開始被燒著。
兇徒從「後門」進入北愛引關注
另一來自剛果民主共和國的男子稱，他居於受襲街道近10年，與鄰居關係良好，但周二晚發生的騷亂十分可怕。報道指，受害人Steven Ogilvy與兇徒Hadi Alodid居於同一條街的政府資助房屋。英媒指，Alodid從「後門」進入英國引起關注，指他先抵達愛爾蘭，於毋須出示護照情況下進入北愛，從而尋求庇護。另有指，相對於英國其他地區，北愛的移民和少數民族人口相對較少；根據2021年人口普查，當地97%居民為白人。
🇬🇧 ROYAUME-UNI : Des émeutes éclatent ce soir à #Belfast, en Irlande du Nord, des maisons et des véhicules sont incendiés et des voitures de la police attaquées, lors de manifestations appelées par l'extrême droite après une tentative de décapitation en pleine rue, perpétrée par… pic.twitter.com/SN8kSnFh7M— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026