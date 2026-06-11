菲律賓地震增至45人死　山泥傾瀉疑致村落被活埋

6月8日菲律賓南部民答那峨島沿海發生7.8級地震，災害官員昨日（6月10日）表示，死亡人數已上升至45人，救援隊仍在搜尋17名失蹤人員。根據當地媒體報道，菲律賓國家減災風險管理委員會宣布，已有 487 人受傷。

地震發生在當地時間8日上午 7 點 37 分，震央位於薩蘭加尼省沿海地區。地震對民答那峨島部分地區造成了廣泛的破壞，建築物倒塌，電力和供水中斷，並在多個地區引發了山崩。

目前在受災地區仍持續搜救和尋找遺體行動，因此傷亡人數可能進一步增加。地震引發了至少 10 宗山泥傾瀉，其中幾宗發生在民答那峨島南部地區。