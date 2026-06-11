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國際
出版：2026-Jun-11 10:27
更新：2026-Jun-11 10:27

菲律賓地震增至45人死　山泥傾瀉疑致村落被活埋

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菲律賓7.8地震已造成至少45人罹難。（圖／美聯社）

菲律賓7.8地震已造成至少45人罹難。（圖／美聯社）

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6月8日菲律賓南部民答那峨島沿海發生7.8級地震，災害官員昨日（6月10日）表示，死亡人數已上升至45人，救援隊仍在搜尋17名失蹤人員。根據當地媒體報道，菲律賓國家減災風險管理委員會宣布，已有 487 人受傷。

地震發生在當地時間8日上午 7 點 37 分，震央位於薩蘭加尼省沿海地區。地震對民答那峨島部分地區造成了廣泛的破壞，建築物倒塌，電力和供水中斷，並在多個地區引發了山崩。

目前在受災地區仍持續搜救和尋找遺體行動，因此傷亡人數可能進一步增加。地震引發了至少 10 宗山泥傾瀉，其中幾宗發生在民答那峨島南部地區。

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據報導，在薩蘭加尼省，有13 名居民在發生山泥傾瀉時被埋；當局也正在調查整個村莊可能被掩埋的消息，但相關死亡人數尚未得到證實。

菲律賓7.8級地震，不少災民被停電影響。（AP） 菲律賓7.8級地震，死亡人數增至45人。（AP） 菲律賓7.8級地震，不少災民被停電影響。（AP） 菲律賓7.8級地震，死亡人數增至45人。（AP） 菲律賓7.8級地震，不少災民被停電影響。（AP） 菲律賓7.8級地震，有汽車被山泥傾瀉埋住。（AP）

18座橋、41條路受破壞

地震對當地基礎設施造成了嚴重破壞。根據官方報告，18座橋樑、41條道路和238條公共設施受損，多條交通路線仍無法通行。

另外約有 13 萬用戶受到停電影響，而醫院由於餘震和結構性問題，只能在帳篷裡繼續艱難地運營，治療病人。

這場災難影響超過14.9萬人，其中包括4.1萬多名流離失所的居民。近3000棟房屋遭到破壞。

政府表示，已發放價值480萬比索的緊急援助金，地震災區救援工作仍在繼續。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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