菲律賓地震增至45人死　山泥傾瀉疑致村落被活埋

6月8日菲律賓南部民答那峨島沿海發生7.8級地震，災害官員昨日（6月10日）表示，死亡人數已上升至45人，救援隊仍在搜尋17名失蹤人員。根據當地媒體報道，菲律賓國家減災風險管理委員會宣布，已有 487 人受傷。
地震發生在當地時間8日上午 7 點 37 分，震央位於薩蘭加尼省沿海地區。地震對民答那峨島部分地區造成了廣泛的破壞，建築物倒塌，電力和供水中斷，並在多個地區引發了山崩。
目前在受災地區仍持續搜救和尋找遺體行動，因此傷亡人數可能進一步增加。地震引發了至少 10 宗山泥傾瀉，其中幾宗發生在民答那峨島南部地區。
據報導，在薩蘭加尼省，有13 名居民在發生山泥傾瀉時被埋；當局也正在調查整個村莊可能被掩埋的消息，但相關死亡人數尚未得到證實。
18座橋、41條路受破壞
地震對當地基礎設施造成了嚴重破壞。根據官方報告，18座橋樑、41條道路和238條公共設施受損，多條交通路線仍無法通行。
另外約有 13 萬用戶受到停電影響，而醫院由於餘震和結構性問題，只能在帳篷裡繼續艱難地運營，治療病人。
這場災難影響超過14.9萬人，其中包括4.1萬多名流離失所的居民。近3000棟房屋遭到破壞。
政府表示，已發放價值480萬比索的緊急援助金，地震災區救援工作仍在繼續。
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