57歲婦吃外送沙嗲雞肉串後死亡 驗出駭人物質 女婿被捕

印尼中爪哇發生一宗懷疑下毒命案，一名40歲男子被指以摻入老鼠藥的雞肉沙嗲毒殺57歲外母，警方已將他拘留。

當地傳媒指，57歲婦人阿米娜早前忽然收到由外送員送上門的一份沙嗲雞肉串，隨即致電小女兒普特里(Putri)問是否她訂的，普特里否認並叫母親不要吃。沒料翌日，普特里前往母親住所時，發現母親倒臥屋內，身旁有嘔吐痕跡。

不明來歷 女兒曾叫母親別吃

據報家屬把阿米娜下葬後，懷疑她的死因不尋常，決定報警。警方把遺體掘出驗屍，法醫在其多個主要器官中驗出中毒跡象，以及老鼠藥殘留。有鄰居向警方表示，曾在死者家附近的雞舍旁看見多隻死雞，情況可疑。結果死者生前的嘔吐物、烤肉竹籤以及附近的死雞，都有老鼠藥殘留。