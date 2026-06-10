57歲婦吃外送沙嗲雞肉串後死亡 驗出駭人物質 女婿被捕

印尼中爪哇發生一宗懷疑下毒命案，一名40歲男子被指以摻入老鼠藥的雞肉沙嗲毒殺57歲外母，警方已將他拘留。
當地傳媒指，57歲婦人阿米娜早前忽然收到由外送員送上門的一份沙嗲雞肉串，隨即致電小女兒普特里(Putri)問是否她訂的，普特里否認並叫母親不要吃。沒料翌日，普特里前往母親住所時，發現母親倒臥屋內，身旁有嘔吐痕跡。
不明來歷 女兒曾叫母親別吃
據報家屬把阿米娜下葬後，懷疑她的死因不尋常，決定報警。警方把遺體掘出驗屍，法醫在其多個主要器官中驗出中毒跡象，以及老鼠藥殘留。有鄰居向警方表示，曾在死者家附近的雞舍旁看見多隻死雞，情況可疑。結果死者生前的嘔吐物、烤肉竹籤以及附近的死雞，都有老鼠藥殘留。
疑因不滿被外母看不起而動殺機
警方追查下，查出普特里的女婿沃赫迪(Purwadi Wahyudi)較早前冒充普特里，在外送平台上開設帳戶，於5月18日購買沙嗲雞肉串後落毒，再叫外送員送到外母位於中爪哇的家中，企圖將案件嫁禍給普特里。調查人員表示，沃赫迪因覺得遭外母看不起，因而萌生殺意。
當地警方刑事調查部門主向印尼傳媒《Kompas》表示，案件顯示疑犯曾進行周密安排。警方又稱，負責送餐的外送員上門取件時，見帳戶所登記的是女性，但真人卻是男性，因此起疑心，但沃赫迪聲稱自己是收件人的兒子，而沙嗲雞肉串是他代姊姊發送給母親的。
案件若最終被裁定屬謀殺，在印尼最高可面臨死刑，或至少20年監禁。