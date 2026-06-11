世界盃｜特朗普：會入場睇世界盃　FIFA：特朗普將為冠軍頒獎

美加墨世界盃將於本港時間周五凌晨3時揭開戰幔。美國總統特朗普在白宮被問到是否計劃入場觀看世界盃賽事時，指自己一定會去觀賽，但未有交代自己會觀看哪一場賽事。

國際足協主席恩芬天奴(Gianni Infantino)表示，特朗普將出席7月19日在紐約新澤西體育場舉行的決賽，並為本屆世界盃冠軍頒獎。恩芬天奴去年曾帶同世界盃冠軍獎盃「大力神盃」，到白宮會見特朗普。特朗普當時曾開玩笑提出要把「大力神盃」留在白宮橢圓形辦公室。「大力神盃」目前在紐約公開展出。