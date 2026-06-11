世界盃｜特朗普：會入場睇世界盃　FIFA：特朗普將為冠軍頒獎

美加墨世界盃將於本港時間周五凌晨3時揭開戰幔。美國總統特朗普在白宮被問到是否計劃入場觀看世界盃賽事時，指自己一定會去觀賽，但未有交代自己會觀看哪一場賽事。
國際足協主席恩芬天奴(Gianni Infantino)表示，特朗普將出席7月19日在紐約新澤西體育場舉行的決賽，並為本屆世界盃冠軍頒獎。恩芬天奴去年曾帶同世界盃冠軍獎盃「大力神盃」，到白宮會見特朗普。特朗普當時曾開玩笑提出要把「大力神盃」留在白宮橢圓形辦公室。「大力神盃」目前在紐約公開展出。
裁判被拒入境 特朗普：正努力確保適當的人進入國家
去年特朗普在紐澤西州大都會人壽體育場(Met Lifestadium)舉行的國際足總俱樂部世界盃(FIFA ClubWorld Cup)擔任頒獎嘉賓時，遭到部分球迷的噓聲。今年的世界盃決賽也將在同一座體育場舉行。特朗普多次提到，今年美加墨聯合主辦世界盃是他在第一任期內成功爭取到的主辦權。不過，這屆世足賽場外爭議也不斷，除了門票價格昂貴，還有嚴格的移民政策管制，以致一些球迷、球隊工作人員，以及一位索馬里頂尖裁判奧馬爾亞坦(Omar Artan)，都被拒絕入境美國。特朗普對此則表示，「我們正在努力，確保適當的人能進入我們的國家。」