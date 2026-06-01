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體育
出版：2026-Jun-01 15:55
更新：2026-Jun-07 11:00

世界盃｜ViuTV免費直播25場　包括決賽及揭幕戰墨西哥對南非

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美國達拉斯的世界盃場館。(美聯社)

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2026年世界盃決賽周即將展開，本地免費電視台Viu TV在今日（1日）公布將免費直播的25場比賽詳情，當中包括3支主辦國的首場比賽，以及2場四強、季軍戰及決賽賽事。

今屆世界盃繼續由Now TV取得獨家播映權，因此部份比賽會交給集團旗下的免費電視Viu TV進行直播。首場直播的比賽是揭幕戰的墨西哥對南非，6月11日凌晨3時直播。而同為主辦國的加拿大以及美國，首場比賽加拿大對波斯尼亞及美國對巴拉圭都有免費播放，全部共有16場的分組賽會免費直播。而淘汰賽階段，會有1場32強、2場16強、2場八強，以及2場四強、季軍戰及決賽。

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日本對突尼西亞周日中午開賽

最多球迷討論的，是突尼西亞對日本，這場F組分組賽於6月21日（星期日）中午12時開賽，香港球迷不用較鬧鐘或請假。

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不過在25場比賽中，未有球迷關注的阿根廷、巴西、英格蘭、德國、葡萄牙及西班牙的比賽，而法國隊就有1場對塞內加爾的首場分組賽，2002年的日韓世界盃，法國同樣在首場對塞內加爾，當時有施丹（Zinedine Zidane）缺席首2戰的法國隊，法國正選有亨利、查斯古特、韋托特、佐卡夫等球星壓陣，被柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）射入全場唯一入球落敗在首場0:1不敵塞內加爾，最後分組也僅得1分出局。雖然在社交平台上，有些網民批評缺少了球迷最關注的隊伍，不過有網民也指，畢竟只是免費，若想看重點比賽當然是要付費。

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英格蘭、葡萄牙奪冠有無可能？8大熱門列陣！

世界盃大軍名單陸續出爐，西班牙、法國、英格蘭、阿根廷、德國、葡萄牙、荷蘭等各大勁旅的最新奪冠賠率亦已經敲定。到底目前群雄割據的「8大熱門」形勢如何？而香港球迷最關心的「三獅軍團」英格蘭及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo、C朗）在陣的葡萄牙，今次又究竟「有無機」一圓冠軍夢？

絕代雙驕2026最後一舞　回望美斯C朗橫跨20年的球王之路

原本以為2022年卡塔爾已是美斯與C朗拿度的世界盃終點，豈料兩人依然未肯停步，繼續參加2026年美加墨世界盃。這場橫跨20年的爭霸，原來還有「最後一舞」。

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由2006年德國初試啼聲，到2026年歷盡滄桑，這兩位球王於世界盃的軌跡，寫下了一篇前無古人、恐怕亦後無來者的足球史詩。

世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播
世界盃2026 A組南韓大軍名單 世界盃2026 A組墨西哥大軍名單 世界盃2026 A組捷克大軍名單 世界盃2026 A組南非大軍名單

美斯麥巴比劍指決賽周入球榜首！盤點今屆最有機會被打破紀錄

今屆世界盃歷史性由32隊大幅增加至48隊，賽制大改動之下，賽事足足比以前多了40場。比賽更多，代表破紀錄的機會更大，有些以往覺得遙不可及的紀錄，或許在今屆世界盃將被打破，書寫歷史新一頁。美斯、麥巴比都有機會在今屆改寫歷史，超越德國前鋒高路斯。

足球女將螢花樂琳Vian偷師　表妹貼4隊捧盃盼唔使做燈神(有片)

螢花足球隊3位成員「表妹」吳梓清、Lok Lam陳樂琳與Vian連家穎都期待今屆世界盃，希望把球星的技術學以致用。

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48隊制利與弊　由「精英賽」變「嘉年華」？

2026世界盃參賽隊伍由沿用多年的32隊大幅增加至48隊，比賽場數更由64場激增至104場。

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）一直強調，這項變革不僅是競技層面的擴張，更會變成一場更國際化的全球盛事。然而，在恩芬天奴提倡的「足球大同」背後，改革究竟會令世界盃進一步昇華，還是會令賽事質素更參差呢？

世界盃分組｜B組加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士球員名單及賽程

世界盃2026 B組加拿大大軍名單 世界盃2026 B組波斯尼亞大軍名單 世界盃2026 B組卡塔爾大軍名單 世界盃2026 B組瑞士大軍名單
世界盃2026 C組巴西大軍名單 世界盃2026 C組摩洛哥大軍名單 世界盃2026 C組海地大軍名單 世界盃2026 C組蘇格蘭大軍名單
世界盃2026 D組美國大軍名單 世界盃2026 D組土耳其名單（am730製圖） 世界盃2026 D組巴拉圭大軍名單 世界盃2026 D組澳洲大軍名單
世界盃2026 E組德國大軍名單 世界盃2026 E組庫拉索大軍名單 世界盃2026 E組厄瓜多爾大軍名單 世界盃2026 E組科特迪瓦大軍名單
世界盃2026 F組荷蘭大軍名單 世界盃2026 F組日本大軍名單 世界盃2026 F組瑞典大軍名單 世界盃2026 F組突尼西亞大軍名單
世界盃2026 G組比利時大軍名單 世界盃2026 G組埃及大軍名單 世界盃2026 G組伊朗大軍名單 世界盃2026 G組新西蘭大軍名單
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世界盃2026 I組法國大軍名單 世界盃2026 I組挪威大軍名單 世界盃2026 I組塞內加爾大軍名單 世界盃2026 I組伊拉克大軍名單
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世界盃2026 K組葡萄牙大軍名單 世界盃2026 K組哥倫比亞大軍名單 世界盃2026 K組烏茲別克大軍名單 世界盃2026 K組剛果民主共和國大軍名單
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