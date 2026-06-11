南韓「乞丐地圖」專搜1萬韓圜以下餐廳　受學生上班族熱捧(有片)

南韓近年物價指數不斷上揚，令當地部分年輕人在飲食方面不得不選擇較便宜的餐廳和店家，來度過價格通膨。近期在學生族群、上班族之間流行的「乞丐地圖」（Geoji Map，거지맵），用戶迅速來到百萬人，1萬韓圜以下的餐廳全數入列，許多年輕人樂於挑選低價位店家，沒想到，也讓同桌的韓國長輩有些心疼。
綜合報道，韓國國家資料中心5日發布的5月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.1%，生活成本指數上漲3.3%。報道提到，首爾鐘路區的樂園洞(Nakwon-dong)、塔谷公園、東關王廟周遭一帶，過去被稱為「老人版的弘大」，近來出現轉變，該處一間雪濃湯餐廳座無虛席，門口還有人排隊等候，其中有近半是20、30多歲的大學生或職場新鮮人，較光化門和鐘路一帶動輒超過1.5萬韓圜(約77港元)的午餐價格，這家店只需7,000韓圜(約36港元)就食到一餐。
鄰近一間湯飯(Gukbap)店也出現相似景象，售賣4,000韓圜的湯飯，26個座位全部坐滿，半數同樣為年輕人。韓媒指出，20、30歲世代大量湧入這一帶的重要推手是智慧手機應用程式「乞丐地圖」，它專門整理「7,000韓圜以下超低價餐廳」的應用程式，自3月20日推出後不到一個月，用戶數便突破130萬人。許多平價餐館恰好集中在老年人口聚集的商圈，愈來愈多年輕人為了減低飲食支出而湧向這些區域。
首爾菜單價格過去一年全面上漲
根據韓國消費者院價格資訊平台「真實價格」統計，首爾主要外食菜單價格在過去一年全面上漲。海苔飯捲價格從3624韓圜漲至3,800韓圜(上漲4.9%)；刀削麵從9,679韓元漲至9,990韓圜(上漲3.2%)；冷麵則從12,295韓圜漲至12,557韓元(上漲2.1%)。許多年輕人起初也因店裡幾乎都是老人家，所以有點不敢進去。但在容許併桌吃飯後，反而令年輕人樂於與長輩共桌。