南韓「乞丐地圖」專搜1萬韓圜以下餐廳　受學生上班族熱捧(有片)

南韓近年物價指數不斷上揚，令當地部分年輕人在飲食方面不得不選擇較便宜的餐廳和店家，來度過價格通膨。近期在學生族群、上班族之間流行的「乞丐地圖」（Geoji Map，거지맵），用戶迅速來到百萬人，1萬韓圜以下的餐廳全數入列，許多年輕人樂於挑選低價位店家，沒想到，也讓同桌的韓國長輩有些心疼。

綜合報道，韓國國家資料中心5日發​​布的5月消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲3.1%，生活成本指數上漲3.3%。報道提到，首爾鐘路區的樂園洞(Nakwon-dong)、塔谷公園、東關王廟周遭一帶，過去被稱為「老人版的弘大」，近來出現轉變，該處一間雪濃湯餐廳座無虛席，門口還有人排隊等候，其中有近半是20、30多歲的大學生或職場新鮮人，較光化門和鐘路一帶動輒超過1.5萬韓圜(約77港元)的午餐價格，這家店只需7,000韓圜(約36港元)就食到一餐。