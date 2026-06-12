小熊貓「奇奇」赴新加坡 背負繁衍後代神聖任務

臺北市立動物園的明星動物「小熊貓」家族迎來重要交流！園方的10歲雄性小熊貓「奇奇（小名Yaffa）」，6月10日晚上從台灣出發，並於6月11日清晨平安抵達新加坡動物園檢疫舍。這隻身負繁衍重任的「外交萌主」展現了極佳的適應力，落地後不久便開始好奇地探索新環境，並順利進食，讓兩地保育團隊都鬆了一口氣。

這場「相體與聯姻」之旅，背後承載著維持全球瀕危物種基因多樣性的神聖任務。小熊貓目前已被列入世界動物園暨水族館協會（WAZA）的全球物種管理計畫（GSMP）。動物園原本飼養十二隻小熊貓（七公五母），但園內多數具備繁殖能力的小熊貓，血緣大多源自福州大熊貓研究交流中心的「歡歡」、「美可」與「YaYa」，而這次「奇奇」正是「歡歡」和「YaYa」的孩子。