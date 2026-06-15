厄爾尼諾現象｜今年太平洋水溫料較平均值高3度 專家憂慮農業減產致糧食價錢暴增

一場可能寫下歷史紀錄的「最強厄爾尼諾現象」正於今年席捲全球。根據各國氣象機構最新預測，今年太平洋東部與中部的海水溫度預計將比平均值高出 3°C。這項數據引發了科學界與歷史學家的警惕，部分人擔憂這場極端氣候是否會重演1877年奪走超過 5000 萬條人命的全球大飢荒。 若將當年的死亡人數依比例換算至今日的全球人口規模，災難的傷亡恐將高達 2.5 億人。然而，當代氣候專家與歷史學者指出，儘管氣候異常的威力不容小覷，但現代社會的結構轉變與科技進步，將有效阻止歷史悲劇再度重演。

1877年夾雜天災人禍 回顧被研究人員形容為「人類史上最慘烈環境災難」的 1877 至 1878 年超級厄爾尼諾現象（El Niño），當時乾旱與異常氣候加劇了全球性飢荒，在印度、大陸、巴西等地造成當時全球 3% 至 4% 的人口死亡。華盛頓州立大學副教授辛格指出，乾旱本身並不必然直接導致飢荒，19 世紀末的慘劇，本質上是「天災」與「人禍」交織的結果。

當時受災最嚴重的地區多處於不穩定的政權或殖民統治之下。以當時由英國統治的印度為例，殖民政府為了經濟利益，強制農民改種棉花與鴉片等無法食用的作物，破壞了當地社會原有的傳統儲糧與氣候調適機制。雪上加霜的是，即使在災情最嚴重的時期，殖民當局仍基於自由市場放任主義，持續將糧食外銷出口，最終導致災民無糧可吃、無計可施。 與將近 150 年前相比，現代世界在政治結構與社會安全網上已不可同日而語。現代社會並普遍建立了相對完善的糧食儲備與社會救助機制。此外，在交通與通訊極度落後的 19 世紀，遠方發生災情往往需要數個月才能傳播開來，而且缺乏大型運輸工具跨國救援。

而現代社會不僅擁有聯合國世界糧食計劃署等國際人道組織，更有發達的全球物流網絡。如任何地方出現糧食危機，國際物資與救援力量都能在幾天之內迅速進駐，這成為防範大規模人口餓死的關鍵防線。 除了社會與政治體制的演變，人類對對抗厄爾尼諾現象的武器，也從過去的「兩眼摸黑」提升到了「科技預警」。在 1877 年時，人類對於厄爾尼諾現象毫無概念，只能被動承受大自然的打擊。這項認知直到 1982 年至 1983 年再次爆發厄爾尼諾現象時，迎來飛躍性的進步。

科學家透過收集大量的氣象與海洋數據，了解厄爾尼諾現象的物理機制；隨後在 1986 年，美國哥倫比亞大學率先開發出首個預測模型，讓人類正式具備了「提前數月預警」的能力。發展至 2026 年的今天，太平洋上已布滿了超過 4000 個觀測浮標與自動監測儀器，各國政府與科學界能即時掌握海水溫度、鹽度與風速的變化。科技讓各國政府得以提早半年至一年調整農業種植策略、調配水資源。 經濟與生態考驗 不過，專家也特別提醒，這並不意味著現代人類可以對今年的最強厄爾尼諾現象掉以輕心。雖然在發達的科技與人道救援保障下，1877 年那種數億人死亡不太可能重演，但在全球暖化的推波助瀾下，現代的極端氣候事件正變得更加劇烈且不可預測。海水升溫 3°C 所帶來的連鎖反應，將轉化為現代經濟與生態的嚴峻考驗。