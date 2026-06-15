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國際
出版：2026-Jun-15 13:02
更新：2026-Jun-15 13:02

普京致電祝賀特朗普80歲生日　55分鐘通話聚焦俄烏戰爭及伊朗局勢

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普京致電祝賀特朗普80歲生日（資料圖片）

普京致電祝賀特朗普80歲生日（資料圖片）

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美國總統特朗普（Donald Trump）6月14日80歲生日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）特別致電祝賀。根據克里姆林宮透露，兩人通話約55分鐘，除了互相問候外，也就烏克蘭戰爭、伊朗局勢及美俄關係交換意見。

特朗普強調要結束俄烏戰爭

俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，特朗普在通話中再次強調，結束俄羅斯與烏克蘭戰爭至關重要，並表示願意與歐洲盟友及烏克蘭方面合作，推動停火與和平進程。特朗普還提到，若衝突能夠迅速獲得解決，美俄關係將有機會開啟新的發展階段。

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普京則向特朗普表示，近期烏克蘭對俄羅斯境內目標發動的攻擊，並不會改變戰場局勢，同時批評部分歐洲國家及烏克蘭政府的立場可能延長衝突。俄方並聲稱，特朗普表示願意對基輔及歐洲盟友發揮影響力，以推動和平談判。

除了烏克蘭問題外，兩國領導人也談及伊朗議題。根據俄方說法，特朗普表示，美國與伊朗之間的談判已接近達成成果，普京則對中東局勢降溫表達歡迎。

烏沙科夫指出，普京在通話中向特朗普送上生日祝福，稱讚他是一位「傑出且非凡的人物與政治家」，並表示兩人之間保持坦率且開放的溝通方式，即使面對複雜的國際議題也能直接交換意見。

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此外，俄方透露，美國特使魏特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）近期將前往俄羅斯，持續推動有關烏克蘭和平進程的外交接觸。

特朗普與澤連斯基討論方案

值得注意的是，在與普京通話後，特朗普也與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）談話。雙方討論戰場局勢與和平方案，並計劃於即將召開的七大工業國集團（G7）峰會期間會面，尋求進一步推動停火談判。

此次特朗普與普京通話正值G7峰會召開前夕，外界普遍關注美俄是否能在烏克蘭戰爭持續超過四年的背景下，重新為和平談判注入動能。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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